Toronto Raptors acaricia l'anell de l'NBA (3-1)

L'Oracle Arena es queda, de moment, sense veure guanyar els seus. Els vigents campions de l'NBA en les dues últimes campanyes, els Golden State Warriors, estan a punt de veure com Toronto Raptors es proclama campió de la NBA i aconsegueix el primer anell de la història de la franquícia.









Aquesta matinada, els Raptors de Marc Gasol, comandats per Kawhi Leonard, han aconseguit la tercera victòria de la sèrie (92-105) i estan tan sols a un triomf de l'anell. Tan sols hi ha un precedent de remuntada davant un 3-1 i va succeir fa tres anys, quan Cleveland Cavaliers li va donar la volta a una eliminatòria que tenien pràcticament guanyada, precisament, els Golden State Warriors.





Leonard, amb 36 punts, i Ibaka amb 20 punts van ser els millors jugadors del quadre canadenc. Marc Gasol, per la seva banda, va anotar 9 punts i va aconseguir 7 rebots, com estadístiques més destacades.





GOLDEN STATE WARRIORS I LES LESIONS





La temporada per als Warriors no ha estat bona pel que fa a salut física. Steve Kerr ha vist com part dels seus jugadors importants s'han anat lesionant al llarg de la temporada.





En la fase regular, l'equip de Sant Francisco va perdre a Curry i a Cousins durant part de la temporada. Ara, a 'Playoffs', l'expivot de Sacramento Kings també ha tingut problemes amb les seves lesions i, durant les finals, Kevin Durant no ha pogut participar.





A més, en el tercer partit, Klay Thompson també va estar minvat, cosa que està afectant en excés als actuals campions de l'NBA, que estan a punt de cedir el tron.