Els motius pels quals la majoria dels esportistes s'arruïnen

Mal assessorament, família, drogues i dones són els quatre pilars fonamentals pels quals un percentatge força alt dels esportistes d'elit acaben arruïnant o perdent gran part de la seva fortuna.









De fet, un article de la revista 'Sports Illustrated', tal com recull 'ElMundo', afirmava que el 80% de les estrelles de l'esport acaben arruïnades. Els diners ràpid i fàcil sol ser difícil de gestionar, i hi ha una sèrie de factors aliens a la persona que el fan encara més complicat.





I és que exemples no en falten. Un d'ells, molt clar, és el de l'exdavanter italià Christian Vieri, que va perdre part de la seva fortuna en el lleure -póquer-, mals negocis i dones. Tres dels quatre factors rellevants.





Tal com assenyala el medi citat, la setmana passada es va revelar, per part de LOC, que Sergio Ramos hauria tingut problemes a l'hora d'invertir, d'aquí la seva xerrada econòmica amb Florentino Pérez.





En aquesta mateixa línia apareix Leo Messi, que també hauria tingut problemes amb l'obertura del seu restaurant, una altra inversió mal assessorada causa de la falta del permís per executar les obres

a l'edifici escollit.





DESCONÈIXER EL MÓN DE LES INVERSIONS, UN MAL MAJOR





Posar en mans alienes teus diners no sempre funciona. I és que "al voltant del 60% dels esportistes d'elit realitzen alguna inversió empresarial al llarg de la seva carrera professional en la qual perden el 100% del que s'ha invertit", assegura la "Guia PFK Attest per a esportistes professionals" llançada el 2017 a col·laboració amb l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE).





Un altre dels motius que generen pèrdues de diners sol ser la família. "Opinen de tot, de vegades amb criteri i altres sense. Els pares intenten fer-ho el millor possible, però de vegades ho fan sense coneixement".





Casos com el de Xavi Hernández, Víctor Valdés o Raúl González, mal assessorats pels seus progenitors, van perdre part de la seva fortuna en el món de la construcció, ja que es van veure greument afectats per la crisi, sobretot l'exporter blaugrana.





A més, com tota persona amb molt poder adquisitiu, l'amor sol ser un altre motius que genera problemes econòmics. Els divorcis han assecat a esportistes com Michael Jordan o Tiger Woods, que van pagar als seus ex parelles més de 100 milions de dòlars.





Finalment, les drogues o l'alcohol són un altre factor a tenir en compte. L'exfutbolista del Barça i Atlètic de Madrid, Julio Alberto, va tenir problemes amb la droga, un vici que també es porta els diners. Igual que Vieri, del que hem parlat anteriorment, que va tenir problemes amb l'alcohol.