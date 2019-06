Martín Blanco nega rotundament un trencament de Valls i Ciutadans

El diputat de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha dit aquest dissabte que descarta rotundament un trencament del candidat de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, amb el partit per l'acord d'investidura a l'Ajuntament de Barcelona: "No hi ha risc de ruptura. Ho descarto rotundament ", ha afirmat.









Martín Blanco ha comentat que l'opció prioritària del partit taronja és investir l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, malgrat que qui ho decideixi serà el comitè de negociació.





Ha recordat que els requisits de Ciutadans per a la investidura és que "el govern de Barcelona estigui compromès amb els valors constitucionals, amb la unitat d'Espanya i no jugar al populisme".





"No ens neguem a seure a parlar amb ningú", ha remarcat, tot i que ha afegit que veu difícil que la candidata de BComú, Ada Colau, accepti dir que Espanya és un estat democràtic i constitucional perfectament homologable als de la resta d'Europa.





Ha insistit a rebutjar qualsevol pacte de govern amb partits independentistes i ha dit que prioritzaran els acords amb partits "nítidament constitucionalistes".