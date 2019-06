Més de 600 músics confirmats per l'homenatge anual a Bruce Springsteen a Vilanova de Bellpuig

El III No Surrender Festival, l'homenatge anual al cantant nord-americà Bruce Springsteen a Vilanova de Bellpuig (Lleida), ja té confirmats més de 600 músics per interpretar en directe la cançó 'Glory Days' el dissabte 29 de juny, tal com detalla el comunicat publicat pels organitzadors.





El ritme d'inscripcions està sent "molt alt", tal com explica el promotor de l'esdeveniment, Josep Maria Pons, i ha animat a apuntar-se a més músics per a aquest dia, per al que a més s'han venut entrades a gent de fora d'Espanya .





Els països de la gent que assistirà al festival són: Estats Units, Austràlia, Àustria, Suïssa, Regne Unit, Alemanya, Anglaterra, Holanda, França i Itàlia.