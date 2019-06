Els VTC creixen a Barcelona durant el mes de maig

El sector de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a Barcelona ha crescut al maig, comptant amb 33 vehicles més que a l'abril, però acumula un descens anual del 13,8%, segons les dades del Ministeri de Foment.









Els cotxes de VTC van tornar a créixer a Barcelona després de la caiguda registrada des que l'1 de febrer va entrar en vigor la norma que obliga a contractar-los amb quinze minuts d'antelació. Uber i Cabify van marxar, encara que aquesta segona va tornar a la Ciutat Comtal.





En xifres estatals, el sector sumava 14.827 llicències a tot el país al tancament del passat mes de maig, de manera que acumula un creixement del 13% en el que va d'any.





Els vehicles amb els que presten servei plataformes com Uber i Cabify registren aquest avanç malgrat les noves normes i restriccions aprovades per diverses comunitats i que ja estan obligats a informar de tots els seus serveis a un registre públic.





Només en el passat mes de maig, el nombre de llicències per a cotxes de VTC va créixer en 650, amb el que des de començaments d'any el sector ha sumat 1.702 noves autoritzacions fins a les referides 14.827.





Aquesta dada suposa que n'hi ha un d'aquests cotxes per cada quatre taxis, enfront de la mitjana d'un per trenta que fixa la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres (LOTT) per donar autoritzacions a aquests dos sectors.