Ciutadans i Vox intenten fer més gran la ferida del PP i reclutar alguns dels seus membres

Que Ciutadans i Vox li han menjat la torrada al Partit Popular en els últims mesos és una realitat que, a més, es veurà reflectida en les negociacions per arribar a acords municipals, on tots dos partits, en auge, li estan traient moltes responsabilitats a la formació popular.









De fet, tant Ciutadans com Vox haurien començat un pla per convencer a membres del PP de tota Espanya per a canviar de partit, segons afirma el 'Confidencial Digital', ja que el projecte popular s'ha estancat i molts dels integrants en les comunitats autònomes s'han quedat fora dels ajuntaments després dels mals resultats del partit, cosa que els altres dos partits estarien utilitzant per jugar al seu favor.





CREAR UNA INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL





Tal com afirmen al PP i destaca el medi esmentat anteriorment, tant Rivera com Abascal pretenen "crear una infraestructura territorial que ara no tenen" i ho faran intentant reclutar persones que ja compten amb reconeixement en municipis de tot el país.





I és que els dos partits haurien centrat els seus interessos en cinc comunitats autònomes: Catalunya, País Basc, Andalusia, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó.