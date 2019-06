Portugal s'emporta la primera edició de la Lliga de Nacions

La selecció de Portugal va batre a Holanda aquest diumenge passat a la final de la primera edició de la Lliga de Nacions amb un gol de Gonçalo Guedes a l'estadi Do Dragao (Porto), i s'aferma el primer títol d'aquest nou torneig creat per la UEFA .









Portugal va aprofitar el seu avantatge de jugar a casa i, tot i que li va costar en excés obrir el marcador, finalment, en un partit tediós, va acabar imposant-se davant la selecció holandesa, que no va poder batre la meta lusitana, sempre ben coberta per Rui Patrício.





Sense desplegar un bon joc cap dels dos elencs, va arribar el gol de Portugal al minut seixanta de trobada, quan Bernat Silva va assistir a Guedes que, amb un potent xut, va avançar els seus en una jugada on Jasper Cillessen va desviar la pilota però no va poder evitar el desastre per als holandesos.





D'aquesta manera, i amb mitja hora per reaccionar, els neerlandesos es van bolcar en l'àrea de Rui Patrício, que va evitar qualsevol intent de remuntada dels De Jong i companyia que es van quedar a les portes d'estrenar-se com campions de la Lliga de Nacions que finalment va conquistar la selecció de Portugal, que suma el seu segon títol en tres anys després de guanyar l'Eurocopa el 2016.