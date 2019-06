Un incendi a Tarragona porta arrasades 150 hectàrees i ha provocat evacuacions

L'incendi declarat aquest dilluns al Perelló (Tarragona) porta arrasades 150 hectàrees de vegetació aproximadament fins a la tarda, ha obligat a evacuar preventivament 18 persones, i s'ha tallat totalment al trànsit la carretera TV-3022.









El foc ha començat poc abans de les 12 del migdia i, afavorit pel vent, segueix actiu, tot i que segons el cap d'operatiu de Bombers de la Generalitat, Jordi Solà, s'està treballant per controlar-lo en les pròximes hores.





La feina s'ha centrat en el flanc esquerre, que "ha millorat bastant" a la tarda i, passades les 17.30 hores, es treballa en el flanc dret, amb l'objectiu que el foc "no s'obri per flancs", ha afirmat als periodistes del Perelló.





Treballen a la tarda 60 mitjans terrestres i nou mitjans aeris, entre els quals hi ha dos hidroavions del Govern central.





Els evacuats són 18 persones de 10 masies, que són segones residències de persones, que han sortit podent-se dur les pertinences que necessitin d'un incendi del qual encara s'investiguen les causes.





A prop de l'incendi hi ha un parc eòlic que no ha patit cap tipus d'incendi, per la qual cosa s'haurà de seguir explorant les causes del foc.