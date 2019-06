La compra de partits de futbol es feia servir per blanquejar diners de la droga a través d'apostes

La investigació policial sobre la trama de tripijocs de partits de futbol indica que els capitostos utilitzaven les apostes per blanquejar diners procedents del narcotràfic.









Els beneficis obtinguts gràcies a la droga es farien servir per pagar als jugadors, als quals comprava, i per fer apostes que convertien els diners il·legals en legals.





La Policia considera que la compra de partits no era el negoci principal per a Carlos Aranda, el principal capitost de la trama, segons informa 'El Mundo'.





El sumari de l'operació Oikos assenyala que Aranda va rentar diners de la droga a través d'apostes milionàries en partits dels que tenia informació privilegiada per pagar futbolistes.





Entre els principals partits investigats figuren el Valladolid-València de la darrera jornada de Lliga de Primera Divisió, que va segellar la classificació per a la Champions de l'equip dirigit per Marcelino García, i l'Osca-Nàstic de la temporada passada a Segona Divisió.





El jutge que instrueix el cas considera que tots dos trobades van ser arreglats en una trama en la qual també situa com a cap a l'ex jugador del Reial Madrid, Raúl Bravo.





La Policia Judicial conclou que "la pertinença a una organització criminal dedicada al compra de partits no és un negoci principal" per Aranda. Per contra, "podria considerar-se com una inversió per al posterior blanqueig de capitals procedents del tràfic de drogues".