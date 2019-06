CaixaBank s'ha marcat com a objectiu la consecució d'un creixement anual d'entre 3.500 milions i 4.000 milions d'euros en gestió discrecional, des dels 24.300 milions d'euros actuals, malgrat l'entorn de baixos tipus d'interès i les previsions que aquest escenari es mantingui fins almenys 2020.









Així ho ha indicat el director executiu de banca privada i banca primer de CaixaBank, Víctor Allende, durant la presentació de les Carteres Master, un nou servei que estarà assessorat per Amundi, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura i Robeco.





La gestora de l'entitat presidida per Jordi Gual ha redissenyat la seva gamma de gestió discrecional i ha posat en marxa un nou model que ha qualificat de "pioner", assegurant que permetrà una "major flexibilitat, agilitat en la gestió i reducció dels costos totals per al partícip".





Tot i que la comissió de gestió es mantindrà en el 0,75% per als que inverteixin menys de 300.000 euros i en el 0,6% per un import superior a l'assenyalat, els costos totals per als clients es reduiran entre un 10% i un 12%.





"No seríem honestos si no penséssim que cal replantejar-se la gamma de productes. Una gestora ha de ser un proveïdor eficient de solucions d'inversió i això cal fer-ho sense complexos", ha subratllat Allende.





Un any i mig després de llançar Smart Money, CaixaBank ha llançat ara Carteres Màster i té previst treure una nova gamma "en els pròxims mesos".





Segons ha explicat el directiu, els dotze fons Màster que componen aquesta cartera són fons d'inversió directa que estaran a disposició de clients de Banca Premier i Privada amb contracte d'assessorament a l'entitat i que inverteixin més de 6.000 euros.





Pel que fa a les gestores internacionals, CaixaBank ha assegurat que han estat seleccionades després d'un "rigorós" procés de due diligence i tenint en compte diferents aspectes quantitatius, qualitatius, operacionals i de solvència.





D'aquesta manera, Amundi ha estat escollida per proporcionar gestió en renda fixa americana donat "el seu accés privilegiat" a aquesta classe d'actiu i JP Morgan per a renda variable americana, a causa que considera que "molt pocs" poden igualar el seu nivell de coneixements i experiències en aquesta gamma de fons.





Així mateix, Morgan Stanley assessorarà en renda variable emergent davant la seva experiència global i presència en països com Singapur o l'Índia, i Robeco serà l'encarregat de renda fixa euro a curt termini, davant la seva combinació de la visió 'top down' i 'bottom-up' per emissió.





Finalment, Nomura assessorarà en renda variable japonesa, gestora que acumula més de 60 anys d'experiència en aquest tipus d'actius i compta amb un equip de més de 20 analistes independents especialitzats en empreses nipones.