Arriba una sèrie feminista ambientada en l'univers de Dune

A més de la nova adaptació de 'Dune' dirigida per Denis Villeneuve ('Blade Runner 2049', 'La llegada'), WarnerMedia ha donat llum verda a 'Dune: The Sisterhood', una sèrie ambientada en l'univers creat per Frank Herbert. El projecte de ciència-ficció, el pilot també dirigeix Villeneuve, formarà part del servei de streaming de la companyia.









La producció de la sèrie va a càrrec del departament de televisió de Legendary, també encarregada de la nova adaptació de la novel·la de Herbert dirigida per Denis Villeneuve. El realitzador també s'encarregarà de la direcció del pilot de la nova sèrie, i el guió l'escriurà Jon Spaihts. Tots dos, al costat d'Eric Roth, han estat els encarregats del llibret de la nova versió de 'Dune'.





'Dune: The Sisterhood' estarà narrada des del punt de vista d'un orde religiós de dones coneguda com el Bene Gesserit. Aquest grup, amb habilitats extraordinàries i gran mestratge sobre el seu cos i la seva ment, arribarà a l'enigmàtic planeta Arrakis, més conegut com Dune, perseguint el seu objectiu.





En la producció executiva del projecte estan Villeneuve i Spaihts, a més de Brian Herbert, Byron Meritt i Kim Herbert, encarregats de gestionar el llegat i els drets de l'obra del seu pare. Kevin J. Anderson serà coproductor del projecte.





No és la primera vegada que l'univers Dune apareix en una sèrie de televisió. SyFy va produir una minisèrie de tres capítols llançada l'any 2000, a la qual va seguir 'Children of Dune', estrenada el 2003. La pel·lícula que prepara Denis Villeneuve, que compta en el seu repartiment amb Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Sarkgard o Dave Bautista, arribarà a les sales nord-americanes el 20 de novembre de 2020.





'Dune: The Sisterhood' és la tercera sèrie encarregada per WarnerMedia per al seu servei de streaming, encara pendent de llançament als Estats Units. A la ficció se li uneixen 'Tokyo Vice', protagonitzada per Ansel Elgort, i 'Love Life', sèrie de Paul Feige encapçalada per l'actriu Anna Kendrick. A més d'aquests projectes, també està en marxa una adaptació del podcast 'Over My Dead Body' que realitzarà Elizabeth Banks, així com una sèrie animada de 'Gremlins'.