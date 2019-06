El clàssic Barça-Madrid, final de 'play-off' de bàsquet, després de la victòria del FC Barcelona Lassa davant el Saragossa

El Barça Lassa ha assaltat aquest dimarts al pavelló Príncipe Felipe de Tecnyconta Saragossa (81-96) per aconseguir el bitllet a la final del 'play-off' de la Lliga Endesa per la via ràpida, amb un 3-0 que iguala el balanç en les semifinals d'un Reial Madrid que serà el seu rival pel títol en un pols Clàssic al qual els blaugranes arriben en bona forma.





FOTO: @FCBasket





Es jugava el 'tot o res' el Saragossa i van apostar fort, però es van trobar un Barça Lassa molt seriós i contundent, amb un Kyle Kuric que va ser un malson amb els seus triples i la bona direcció de Thomas Heurtel, massa per a uns aragonesos que amb prou feines van tenir 10 minuts de Bo McCalebb -mermado físicament- i al que de poc els va servir els grans partits de Javier Justiz (24) i Stan Okoye (19).





El Barça volia una final Clàssica i la tindrà, amb el factor pista favorable al seu etern rival. Van arribar a guanyar de 20 punts a Saragossa i gaudint de minuts de gran bàsquet. Però els locals, que es resistien a vendre tan barata la seva pell, conscients que van estar a prop de guanyar el segon assalt al Palau Blaugrana (76-70), no es van rendir.





Al final l'encert blaugrana, la pressió sobre el Saragossa i el pas dels minuts va fer que el marcador tornés a allargar-se, sempre a favor ja dels de Pesic. Kyle Kuric va estar de nou estel·lar davant el Saragossa, i va ser el màxim botxí d'uns aragonesos que, al final del partit ia la pista, van rebre l'afecte de la seva afició i es van dir 'fins aviat'.





De fet el tercer quart va ser per als de Porfi Fisac (21-19) i en aquests deu minuts de parcial el marcador va passar d'un +20 per al Barça Lassa (43-63) al marcador final (58-69) molt més ajustat . Es van sentir de nou els càntics del 'Sí, es pot' a la grada del Príncep Felip, però el Barça Lassa estava agafant aire.





La regularitat d'aquest Barça no és la que brillava per la seva absència abans de l'arribada de Pesic. Una major i ben utilitzada rotació va permetre al Barça estar fresc. Ara liderat per Heurtel, després per Kuric (27 punts i 6/7 en triples) o per Singleton, sempre hi havia algú disposat a estirar el carro i amb una defensa col·lectiva van lligar les 'semis' per a segellar el pas a la final.





En ella espera un Reial Madrid al qual van guanyar la final de la Copa del Rei (93-94), així que els blaugranes intentaran viure de nou aquestes sensacions terapèutiques i que ara serien encara més grans, encara que l'equip blanc, gran dominador del bàsquet espanyol els últims anys, part segurament com a favorit.