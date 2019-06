Espanya s'enfronta a la potent Alemanya en el seu segon partit del Mundial

La selecció espanyola femenina de futbol té aquest dimecres 12 de juny una prova de foc per comprovar el seu nivell i competitivitat quan s'enfronti, a les 18 hores, a la potent Alemanya en el seu segon partit del Mundial de França i que podria aclarir el seu futur més pròxim a la cita.





Quatre dies després d'assaborir per fi la seva primera victòria en una Copa del Món, les de Jorge Vilda viuran un gran examen davant d'una de les candidates a arribar lluny en la cita i que també es van estrenar amb triomf davant la Xina.









Entrenament de la Selecció Espanyola Femenina de Futbol. / FOTO: @SeFutbolFem





Els dos equips van patir per treure els seus primers tres punts, més segurament una Espanya que es va trobar amb un partit empinat contra la 'ventafocs' Sud-àfrica, a la qual va haver de remuntar gràcies a una millora en la segona meitat i després de dos penals anotats per Jennifer bell i la sentència, ja en els últims compassos i amb superioritat numèrica, de Lucía García.





A les alemanyes van tenir prou un solitari tant de la jove Giulia GWINN passada l'hora de joc per desfer-se del aguerrit i dur combinat xinès, encara que va pagar un alt preu per la lesió en un dit del peu del seu estrelles i clau en l'entramat ofensiu, Dzsenifer Marozsan.





Martina Voss-Tecklenburg, seleccionadora d'Alemanya, va confirmar que la jugadora de l'Olympique de Lió serà baixa el que resta de fase de grups, però Jorge Vilda no es fia del tot. "Jo confirmo que amb un dit trencat es pot jugar a futbol", va assenyalar en la prèvia el tècnic madrileny que ja va avisar que seran fidels al seu estil, amb algun matís per contrarestar el poder rival.





El madrileny ha de triar bé el seu onze, després del bon rendiment que li van donar els canvis en l'estrena amb l'entrada de Lucía García i Aitana Bonmatí, encara que tampoc s'espera una gran 'revolució' a la recerca d'esgarrapar alguna cosa positiva que aplani el camí a vuitens.





I Espanya, segurament menys tensa que el passat dissabte i també menys 'obligada', el que ajudarà a jugar més solta, no renuncia tampoc a una victòria que tindria un premi extra perquè pràcticament asseguraria la primera plaça i, de passada, treure d'un possible primer encreuament a la gran favorita i actual campiona del món, Estats Units.





Per a això, s'agafa al esperançador amistós contra l'actual número dos del rànquing mundial del passat mes de novembre a Erfurt que va acabar amb empat sense gols sense i que va ratificar que la distància entre les dues s'ha escurçat des del demolidor 5-0 en la fase de classificació per a l'Eurocopa de 2013. En aquell últim partit encara no estava com seleccionadora Voss-Tecklenburg sinó Horts Hrubesch.





Tot això farà que Alemanya salti al camp advertida del salt qualitatiu del futbol espanyol, no només reflectit a nivell de seleccions sinó també de clubs, amb l'eliminació del Bayern, que aporta moltes jugadores al combinat nacional, davant el FC Barcelona, que també nodreix a la selecció, en les semifinals de la 'Champions'.





Les germanes, més expertes en aquest tipus de partits ia les que li queden arguments tot i la baixa de la seva estrella com la capitana Popp, les joves Magull i GWINN o la portera Schult, intentaran imposar el seu poder físic per provocar els errors del seu rival que li puguin donar els espais per a la seva perillós contraatac. La solidesa defensiva es sembla més que mai imprescindible perquè les de Jorge Vilda aspirin a superar aquest examen.