L'Advocacia de l'Estat, a favor que Junqueras juri el càrrec d'eurodiputat

L'Advocacia de l'Estat ha informat a favor que l'exvicepresident de la Generalitat encausat per rebel·lió Oriol Junqueras pugui sortir de la presó el pròxim 17 de juny per jurar davant la Junta Electoral com europarlamentari.









L'accés al càrrec dotaria al líder independentista d'una àmplia immunitat que podria afectar el desenvolupament de la causa del procés al Tribunal Suprem segons va advertir ahir la Fiscalia en un informe en què s'oposa a la concessió del permís.





L'Advocacia considera, però, que és a la Junta Electoral a què correspon valorar el compliment dels requisits establerts pel dret espanyol que pot afectar els candidats electes i singularment efectes de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal, l'aplicació suposaria la suspensió de Junqueras també com europarlamentari.





Aquesta petició, segons assenyala l'escrit signat per l'advocada de l'Estat que participa en el judici del procés, Rosa Maria Seoane, es fundaria en la doctrina exposada pel mateix tribunal fa tan sols unes setmanes, quan es va concedir permís a Junqueras i a altres presos en la mateixa causa que van resultar electes per sortir de Soto del Real (Madrid).





Es va emparar així, segons recorda l'Advocacia, l'"exercici dels seus drets de representació política" per prendre possessió dels seus escons al Congrés i al Senat. Posteriorment, tots ells van ser suspesos dels seus càrrecs.





En el seu escrit, Seoane demana que el trasllat de Junqueras al Congrés dels Diputats, on s'ubica la Junta Electoral, es faci en les mateixes condicions de custòdia i amb les mateixes limitacions que el dia de la constitució del Congrés i del Senat.





A més, demana que s'enviï a aquest òrgan la interlocutòria de conclusió del sumari de la causa del procés i la comunicació de la presidenta del Congrés Meritxell Batet per la qual es va declarar a Junqueras automàticament suspès com a diputat espanyol.





Els Serveis Jurídics de l'Estat criden l'atenció en el seu escrit sobre dues peculiaritats del règim jurídic que regula els tràmits propis de la presa de possessió dels electes al Parlament Europeu.





La primera d'elles és que correspon a la Junta Electoral Central i no al Parlament Europeu la competència per valorar el compliment dels requisits, mentre que posteriorment és la Cambra europea la que ha de resoldre les controvèrsies que puguin eventualment suscitar-se.





D'aquesta manera, detalla l'Advocacia de l'Estat, "el Parlament no pot posar en qüestió la pròpia regularitat de la proclamació efectuada per la Junta Electoral nacional". Igualment, la legislació tampoc autoritza el Parlament a negar-se a prendre nota de tal proclamació si considera que hi ha una irregularitat.





A més, afegeix que "qualsevol irregularitat que pogués existir en l'aplicació de la normativa electoral de l'Estat membre en el marc de les eleccions al Parlament Europeu respecte a la proclamació d'electes només pot ser controlada pels òrgans judicials d'aquest Estat membre, que han de respectar els principis d'efectivitat i equivalència".





Quant a la segona peculiaritat, rau segons adverteixen els Serveis Jurídics de l'Estat a "l'extensió i abast del règim de les immunitats dels Parlamentaris Europeus es remet al dret nacional de cada un dels parlamentaris".





Així, i en relació amb la possible extensió dels privilegis o immunitats que es puguin invocar per Junqueras, "vindran determinats per l'extensió que els reconeix el dret espanyol", diu l'advocacia i també per les limitacions que imposi el Tribunal Suprem d'acord amb el que assenyala anteriors assenyalaments relatius als drets polítics dels encausats en aquest procediment.





Els Serveis Jurídics de l'Estat es posicionen així de forma oposada a la Fiscalia, que s'oposa a concedir el permís en un informe en què adverteix que, d'obtenir la condició d'europarlamentari, això obligaria a demanar un suplicatori a la cambra europea per poder seguir avançant en el procediment que causaria "interferències absolutament irraonables" en el procediment judicial.