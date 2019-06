La jutge de l'1-O rebutja processar per organització criminal càrrecs del Govern

La titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga la logística de l'1-O, ha descartat processar per presumpta organització criminal a 28 investigats en la causa, entre ells el secretari de Comunicació i exsecretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta i presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach; als directors de TVC, Vicent Sanchis, i Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director corporatiu, comercial i de màrqueting de la CCMA, Martí Patxot, ja excàrrecs del Diplocat.









Així, no ha acceptat aquesta petició formulada per la Fiscalia en un recurs de reforma a l'acte de processament, en què el Ministeri Públic sol·licitava processar per organització criminal a càrrecs i excàrrecs com l'exsecretari general de Presidència Joaquim Nin; el director de Comunicació, Jaume Clotet; el secretari general de Treball, Josep Ginesta; l'exdirector de Diplocat Albert Royo, l'exdirector de la delegació de la Generalitat davant la UE Amadeu Altafaj, i l'exdirectora de Serveis de la Secretaria General d'Economia Natàlia Garriga.





En el seu acte, la magistrada Alejandra Gil descarta finalment processar l'exsecretària general de Governació Meritxell Masó; l'excap de l'àrea de processos electorals Montserrat Vidal i el conseller de l'empresa Indugraff Josep Maria Gisbert, tal com demanava la Fiscalia.