L'associació d'escriptors Pen Català exigeix a l'anterior presidenta de l'entitat Carme Arenas la restitució de 373.000 euros presumptament "autoatribuïts" per aquesta sense autorització de la junta amb xecs al portador signats només per ella i transferències bancàries.





MÉS INFORMACIÓ El PEN català sota sospita: una auditoria interna revela irregularitats en els comptes





Segons ha explicat en roda de premsa aquest dimecres la nova presidenta, Àngels Gregori, una setmana després d'accedir el passat 14 de juny al càrrec va detectar un "error comptable" que va conduir a l'encàrrec d'un informe jurídic i econòmic.





Arenas va ser presidenta de l'entitat privada entre 2010 i 2018, i anteriorment --de 2002 a 2010-- va ser secretària general d'aquesta; els nous gestors van dur a terme primer indagacions en els exercicis fiscals no prescrits i van detectar pagaments a l'antiga presidenta sense justificació --en un càrrec que no té retribució--.





Concretament, entre els anys no prescrits de 2015 a 2018 van registrar pagaments a la presidenta fets per ella mateixa: el 2015, per 45.306 euros; el 2016, per 48.727 euros; el 2017, per 41.313 euros, i el 2018, per 4.562.





Aquests pagaments figuraven com comptabilitzats però no justificats en factures per serveis concrets, sinó que constaven amb rebuts de xecs al portador amb la seva sola firma --contradient els estatuts aprovats en 2011 que preveien una signatura mancomunada-- en concepte de 'Direcció i coordinació del Pen'.





Aquests cobraments es donaven sempre en quantitats inferiors a mil euros i en retribucions autoasignades i que no havien estat aprovades per la junta ni tenien retencions fiscals; i Gregori ha subratllat que en la documentació de l'entitat no consta cap acord entre la junta i Arenas que empari el cobrament d'aquestes quantitats.





Així mateix, es van efectuar comprovacions sobre si les quantitats percebudes s'havien produït més enllà dels exercicis fiscalment no prescrits --anteriors a 2015--, veient-se les comprovacions "limitades i plenes de dificultats davant la impossibilitat de recuperar els llibres de comptes i la precarietat dels mitjans".





Del que la junta ha recuperat d'aquella etapa, l'entitat ha pogut constatar que el 2007 Arenas va cobrar 75.099; el 2008, 70.067; en 2009; 118.160; el 2010, 73.555; el 2011, 69.165; el 2012, 46.481; el 2012, 37.828; el 2014, 34.095, i el 2015, 41.456 euros.





PAGAMENTS EN DOS MANERES





Gregori ha detallat que entre 2001 i 2015, el Pen li va realitzar a Arenas pagaments en dues maneres: un amb retirades d'efectiu amb periodicitat mensual cobrats almenys des de 2010 amb xecs al portador que ella mateixa signava, rebuts mensuals en concepte de 'Direcció i coordinació del Pen Club '--sense tenir retencions--, i un altre amb factures presentades per Arenas per prestacions de serveis en favor del Pen pagades per transferència i amb retenció fiscal.





A part, del 2005 al 2015, el Pen va reemborsar a Arenas les despeses en concepte del seu càrrec, com viatges, desplaçaments, restauració i manutenció, entre d'altres.





COMISSIÓ DE SERVEIS





Gregori ha explicat que de la lectura de totes les actes de l'entitat només consta un acord de desembre de 2001 de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat en què es destinava a Arenas, funcionària de la Generalitat, en comissió de serveis a l'entitat privada Pen Català, i que l'associació assumia la remuneració d'Arenas per 100.000 pessetes --600 euros--, una assumpció que el Pen no va aprovar en junta ja que "no apareix cap constància documental" d'això.





En total, el Pen Català calcula que Arenas ha cobrat durant tots els anys de la seva gestió en el càrrec 657.374 euros, de la qual estima que va cobrar correctament 247.200 euros "des d'un posicionament benèvol" que la comissió de serveis és correcta.





La diferència entre ambdues quantitats, de 373.000 euros, és la quantitat màxima que l'entitat exigeix a Arenas "si es dóna per bona aquesta comissió de serveis i els reemborsaments de despeses".





"RETRIBUCIÓ SIMILAR"





El vicepresident de l'entitat, Jaume Subirana, ha dit que Arenas justifica aquests cobraments al·ludint que ella feia una feina i que havia de tenir "una retribució semblant" a la qual hauria tingut en la Conselleria d'Ensenyament, però malgrat això, s'han detectat irregularitats fiscals es miri com es miri, ha dit.





"Estem parlant d'una persona que durant 16 anys ha treballat a plena satisfacció en l'entitat", ha dit Subirana, que ha destacat que aquesta ha cobrat una quantitat autoatribuïda sense contrastar-lo amb la junta, i que la retribució no estava aprovada per la junta ni consignada en els llibres de comptabilitat.





Després de celebrar una junta extraordinària aquest dimarts a la nit, els socis de l'entitat han acordat a la nit per 169 vots a favor, 24 en contra i cinc en blanc en una votació secreta, a autoritzar a la junta a interposar una demanda per al "restabliment dels danys econòmics" durant la gestió d'Arenas o arribar a un acord amb aquesta.





L'entitat, que té unes subvencions d'uns 200.000 euros anuals i un pressupost d'uns 280.000, ha demanat informació documental de la comissió de serveis d'Arenas a la Conselleria d'Ensenyament, i espera arribar a un acord amb Arenas d'almenys els 373.000 euros.





Subirana ha dit que la situació ha provocat un prejudici econòmic i de prestigi a l'entitat, i ha dit que aquesta demanda es presentarà a menys que hi hagi acord i Arenas doni explicacions i restableixi els diners: "Admetre que s'ha equivocat a l'hora de atribuir-se un sou sense acord seria part de l'acord".