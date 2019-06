Xavier Trias rep la vara de batlle en el seu comiat de la política municipal

L'exalcalde de Barcelona i líder del PDeCAT a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha rebut aquest dijous la vara de batlle d'honor de mans de l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, una distinció que es lliura als alcaldes quan deixen el consistori --és l'únic excalcalde que ha continuat com regidor--, i que la resta de regidors s'ha celebrat a peu i amb un perllongat aplaudiment.









En la seva intervenció en l'últim ple de la legislatura, que es coneix com "el de la llàgrima", en què els regidors que no repetiran s'acomiaden, Trias ha recordat als expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas i l'exlíder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, als quals ha agraït el seu suport, tot i que també ha retret a Colau, que, en ocasions, el PDeCAT no s'ha sentit "ben tractat".





També ha tingut paraules d'agraïment per l'exregidor i exconseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, que es troba a la presó provisional: "Avui no hi és, i això és una injustícia absolutament lamentable", i també ha assegurat que el tracte que es ha donat al extinent d'alcalde de CiU Antoni Vives --assenyalat per presumptes irregularitats quan va liderar Barcelona regional-- ha estat injust.





Trias ha destacat la feina feta les últimes setmanes al costat dels que seran els nous regidors de JxCat a l'Ajuntament, com la realitzada pels números 2, 3 i 4 de la llista, Elsa Artadi, Neus Munté i Ferran Mascarell, i ha conclòs assegurant que estima a Barcelona com a capital de Catalunya, "que és una nació que té un grau de dependència que no ens agrada, i lluitem perquè no sigui així".





Dins el PDeCAT, un grup municipal que es renova completament, ja que cap dels seus deu regidors continuarà a l'Ajuntament, també s'han acomiadat del ple els regidors Jaume Ciurana, al consistori des de 1995, i Maite Fandos i Sònia Recasens, que estan des de 1999, i que han tingut paraules de suport i agraïment per Forn.





"Gràcies a Joaquim Forn, amic de l'ànima", ha expressat Ciurana, mentre que els també regidors del PDeCAT Raimond Blasi i Mercè Homs han agraït la confiança que els va donar CiU per acceptar el càrrec, i han subratllat el treball que han realitzat al costat de seus companys i als membres d'altres grups municipals en els districtes i els barris de la ciutat.