Els espanyols de més de 65 anys es mostren satisfets amb el seu estat de salut

Els espanyols de més de 65 anys es mostren satisfets amb la seva qualitat de vida i consideren que tenen una bona forma física, segons un estudi desenvolupat per investigadors de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM ).









El treball, que ha estat publicat a la revista 'Ageing International', ha mostrat que el 77,3 per cent dels participants en l'estudi, realitzat sobre més de 65 anys residents a Espanya, es troba satisfet amb la seva qualitat de vida. "Afirmen que els agrada el seu cos i consideren que tenen un bon estat de salut, per tant, la percepció de tenir una adequada salut es troba relacionada amb una major autoestima i un millor autoconcepte", ha explicat la investigadora Maria Espasa.





Així mateix, la percepció millora quan es practica activitat física o quan les persones es mostren capaços de fer esport, una cosa que passa en el 78,8 per cent dels casos de les persones que afirmen tenir un bon estat de salut general.





Per la seva banda, aquelles persones que consideren que la seva salut està més deteriorada ho fan per les seves dificultats a l'hora de realitzar tasques quotidianes. "Més de la meitat dels participants que diu tenir dificultats per realitzar les tasques diàries afirma que té un estat de salut dolent o deficient", ha assegurat la investigadora.





Per això, per als investigadors de la UPM una de les claus d'aquest treball radica que estableix una relació entre la capacitat de les persones per dur a terme tasques de la vida quotidiana que requereixen cert grau d'activitat física i la percepció que tenen de el seu estat de salut.





"L'autopercepció que tenen del seu estat físic i la seva salut influeix també en la seva valoració sobre la seva pròpia capacitat motriu i corporal, limitant o, per contra, contribuint a que les persones grans tinguin més autoestima i millor autoconcepte per realitzar diferents accions motrius , el que els permetrà, en definitiva, viure amb una millor qualitat de vida", ha conclòs la investigadora.