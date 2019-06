Carmen Gimeno, nova directora general adjunta de VidaCaixa

El consell d'administració de VidaCaixa ha aprovat per unanimitat els nomenaments de Carmen Gimeno com a directora general adjunta de l'asseguradora i d'Eduardo Martínez de Aragón com a subdirector general d'inversions, càrrecs que es faran efectius a partir del proper 1 de juliol.









Gimeno, que fins ara ha exercit el càrrec de directora corporativa de participades d'assegurances i gestió d'actius de CaixaBank, acumula més de 20 anys vinculada al grup.





Malgrat el nou càrrec, mantindrà la presidència del consell d'administració de CaixaBank Asset Management, el lloc de consellera a SegurCaixa Adeslas i de membre de la junta directiva d'Inverco. També s'incorporarà al comitè de direcció de l'asseguradora.





La nova directora general adjunta de VidaCaixa és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Tota la seva trajectòria professional ha estat vinculada a l'activitat asseguradora i de gestió d'inversions, així com a les operacions corporatives, principalment en l'àmbit de les fusions i adquisicions.





"Estic convençut que Carmen Gimeno, amb el seu profund coneixement del sector assegurador i els seus dots de gestió d'equips, així com la seva extraordinària capacitat analítica, serà de gran ajuda perquè Javier Valle i el seu equip continuïn reforçant la posició de lideratge de VidaCaixa com la primera asseguradora d'Espanya", ha destacat el president de l'asseguradora i conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.





Per al conseller director general de VidaCaixa, Javier Valle, la incorporació de Gimeno es produeix en un moment "clau" per a la companyia, ja que es troben en ple desenvolupament del 'Pla Estratègic 2019-2021'.





MARTÍNEZ D'ARAGÓ, NOU SOTSDIRECTOR GENERAL D'INVERSIONS





Per la seva banda, Eduardo Martínez de Aragón era fins ara director d'inversions de fons de pensions, united linked, fons de tercers i actius alternatius i secretari del comitè d'inversions de VidaCaixa.





Martínez Aragó relleva com a subdirector general d'inversions a Ernesto Moreno, a qui el consell d'administració ha agraït els anys de dedicació professional i els "excel·lents resultats obtinguts" en la gestió de les inversions de la companyia.





El consell també ha manifestat la seva "confiança plena" en Martínez de Aragón, que, després de més de 15 anys a l'entitat, "suposa una garantia de continuïtat i estabilitat per a VidaCaixa".





El nou subdirector general d'inversions és advocat i economista per la Universitat de Deusto i MBA per l'EOI (Madrid) i Starthclyde Graduate Business School (Glasgow).





Va començar la seva carrera professional a Swiss Life com a director de gestió de carteres, una companyia que va ser absorbida per VidaCaixa el 2004, moment en el qual es va unir a l'asseguradora de CaixaBank.