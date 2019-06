Més de 160 persones en situació de vulnerabilitat han participat aquest dimecres al 'speed dating' laboral organitzat pel programa Incorpora de La Caixa, una iniciativa d'intermediació laboral que vetlla per garantir la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social.









Hi havia persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves o immigrants que han presentat candidatures per a cobrir ofertes de treball d'empreses com Sodexo, Grup Eulen, Bicing, Acciona, Atysa, Ndavant, Synergie, Accent Social, Adecco, Citius i Grup Sifu, ha informat l'entitat en un comunicat.





Els perfils més demandats en aquesta jornada --celebrada a CaixaForum Barcelona--, que pretén cobrir llocs de treball coincidint amb la temporada estival, eren de personal de neteja, conserges, atenció al client, logística i gerocultors.





En aquesta primera fase de preselecció, els candidats han experimentat una cita exprés d'un màxim de cinc minuts amb especialistes en recursos humans, on han tingut l'oportunitat de transmetre les seves aptituds per ocupar els llocs de treball oferts.





Anteriorment, totes elles havien realitzat les sessions informatives preparatòries destinades a l'empoderament personal per afrontar la recerca de feina.





"UN ÈXIT"





La coordinadora d'Incorpora Barcelona, Raquel Burgueño, ha assegurat que el 'speed dating' ha estat "un èxit" fruit del treball en xarxa de les entitats, que han treballat conjuntament per buscar candidats, mobilitzar les empreses i preparar les entrevistes.





Un dels beneficiaris de la jornada, Walter Martin, de 43 anys, que ha fet entrevistes de tres empreses que buscaven perfils de mosso de magatzem i atenció al client: "És la meva primera vegada en un 'speed dating' laboral i m'agrada perquè és molt directe".





El programa d'integració laboral Incorpora de La Caixa va facilitar l'any passat 7.583 llocs de treball a persones vulnerables a Barcelona, gràcies a la implicació de 2.102 empreses i la col·laboració de 94 entitats socials.