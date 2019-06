La digitalització i la sostenibilitat, aspectes claus del SIL 2019 i eDelivery Barcelona

La 21ª edició del SIL 2019 --la Fira Líder de Logística, Transport, Intralogística i SupplyChain del Sud d'Europa-- i la 3ª edició de eDelivery Barcelona Expo&Congress --la Fira Internacional del Lliurament, Logística i Última Milla al eCommerce--, s'han presentat aquest matí davant els mitjans de comunicació amb la presència de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i president del SIL, i Blanca Sorigué, directora general del CFZB i del SIL.





Les dues fires, organitzades pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, se celebraran del 26 al 28 de juny al palau 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona coincidint amb la celebració del Congrés Mundial de zones franques i el Intrade Summit BCN, la cimera Internacional del Comerç Internacional i la SupplyChain que engloba al Congrés ALACAT, el Congrés Internacional d'Operadors Econòmics Autoritzats (OEAS) i el MedaLogistics Summit.









La 21ª edició del SIL i la 3ª edició de eDelivery Barcelona es presenten amb un augment del 10% d'empreses participants respecte a l'any passat aconseguint les 710 empreses participants, un 40% d'elles seran internacionals, procedents de 43 països diferents. El SIL 2019, que comptarà amb Aragó com a comunitat autònoma convidada, presentarà 150 novetats d'empreses expositores en exclusiva mundial, 180 actes privats d'empreses i preveu l'assistència de visitants de 68 països.





Un sector que representa el 8% del PIB espanyol





Durant l'acte de presentació, Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL, ha posat en valor la importància del sector de la logística i el transport recordant que "representa el 8% del PIB espanyol, és un dels 5 sectors que més ocupació genera a Espanya i la seva xifra de negoci va créixer un 5,6% durant l'any passat". Navarro també ha destacat que "aquestes xifres demostren la gran importància del sector de la logística per a l'economia, no només espanyola sinó mundial. Malgrat la seva importància, el sector de la logística encara és força desconegut per a la societat en general, de manera que el SIL 2019 suposarà enguany una gran oportunitat per transmetre al món la importància del sector i reivindicar el paper rellevant que ocupa en l'economia actual i que encara serà més gran en els propers anys".





Juntament amb el SIL 2019 i eDelivery Barcelona coincidiran a Barcelona durant 3 dies importantíssims esdeveniments internacionals relacionats amb el comerç internacional, el transport, la logística i la distribució de mercaderies com és el cas del Congrés Mundial de zones franques, i el Intrade Summit BCN que reuneix al Congrés ALACAT --el major congrés d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics d'Amèrica Llatina--, el Congrés d'Operadors Econòmics Autoritzats (OEAS), Duaners i Logístics, el MedaLogistics Summit i la Trobada de l'Associació de Zones Franques de les Amèriques (AZFA).





"En conjunt tindran un considerable impacte econòmic sobre la ciutat, però sobretot tindran efectes posteriors molt importants perquè es crearan relacions que generaran noves inversions", assegura el delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL. Els Congressos del SIL, eDelivery Barcelona, el Congrés Mundial de zones franques i el Intrade Summit BCN reuniran a més de 400 speakers internacionals, més de 200 casos d'èxit i un total de 65 sessions diferents de conferències.





Negocis, contactes i coneixement, una fórmula d'èxit





Una innovadora zona d'exposició, on estan representats tots els sectors de la cadena de subministrament amb les últimes novetats i tendències del sector, un elaboradíssim programa d'activitats de networking i un prestigiós congrés amb la participació dels principals speakers mundials són els pilars en els que es basa l'èxit, tant del SIL 2019 com de eDelivery Barcelona. "Aquest any dins del SIL podrem veure des de robots que poden recollir, transportar i lliurar palets i altres càrregues pesades, carretons sostenibles i que incorporen tot tipus d'accessoris per a garantir la seguretat dels treballadors, l'últim en carburants ecològics per al transport de mercaderies o tot tipus de programaris per a aconseguir l'excel·lència logística, per posar alguns exemples", explica Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL.





El programa de Networking també ve carregat aquest any amb la celebració del Cercle Logístic, que posa en contacte a les empreses participants del SIL amb els directors de logística i SupplyChain d'empreses industrials, el #TheRetailer Club, que genera oportunitats entre les empreses participants del eDelivery Barcelona amb directors i responsables de logística i lliuraments dels principals retailers i pureplayers, o l'International Networking Lunch, que posarà en contacte a tots els participants del SIL amb més de 1.000 decisionmakers procedents de tot el món.





Per potenciar encara més el networking l'organització del SIL ha creat una nova App que permet, per mitjà d'un sistema intern de missatgeria, contactar amb assistents dels diferents congressos que es celebren, speakers i empreses expositores. Igualment, el SIL posa a disposició de tots els participants l'eina "Match & Meet" que permet, en funció de les necessitats que mostren els visitants en el moment de registrar-se, contactar i agendar reunions amb aquelles empreses que més s'ajusten al seu perfil.





La digitalització i la sostenibilitat





"SupplyChain i Indústria 4.0: la nova era de la digitalització i la sostenibilitat" és el títol del SIL Congress d'aquest any. Pere Navarro ha explicat que "els dos grans reptes que ha d'afrontar el sector són la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, i la transformació digital que li permeti adaptar-se a les noves exigències de les noves tecnologies i donar una resposta eficient a les necessitats de la indústria.





Per tant, el SIL també serà un important punt de trobada per analitzar aquests reptes, identificar quines oportunitats se'ns presenten, quines amenaces hem d'encarar, així com conèixer casos d'èxit que ens ajudin a buscar solucions als problemes amb què es troben els professionals en el seu dia a dia".