Planeta retarda sense data les memòries de Fernández Díaz

El llibre de memòries de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, que inicialment s'havia de publicar al març i després al juny, ha tornat a retardar-se i aquesta vegada no compta amb nova data de llançament.









L'editorial, Planeta, al·lega que es tracta d'una estratègia perquè no coincideixi amb altres llançaments, però la decisió coincideix amb l'escàndol per la policia patriòtica i l'operació Kitchen sobre el presumpte robatori de documents a l'extresorer Luis Bárcenas per part del PP.





L'obra porta com a títol 'Cada día tiene su afán' i té a veure amb les quatre dècades de Fernández Díaz en política.





Al gener, les llibreries van rebre el catàleg de llibres que incloïa el de l'exministre, però l'avançament de les eleccions generals va fer retardar el llançament.





Fonts internes assenyalen que ni l'editorial ni l'autor consideraven que fos una bona època perquè podia perjudicar el PP en precampanya electoral.





Durant els anys que va estar al Ministeri de l'Interior, entre 2011 i 2016, es va crear la coneguda com a policia patriòtica, un grup d'agents que segons s'està investigant va realitzar operacions contra adversaris del Partit Popular, entre ells Podem i formacions independentistes.





S'investiga també la trama Kitchen, que previsiblement va ser ordenada pel Ministeri i que consistiria en el robatori de documentació Bárcenas per protegir al partit.





Hi ha enregistraments al despatx de Fernández Díaz que certifiquen les operacions contra l'independentisme català. Així es reflecteix de converses amb el director d'Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso.