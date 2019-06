Forn surt de presó per assistir al ple de l'Ajuntament de Barcelona

L'exconseller d'Interior de la Generalitat i regidor electe a l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, ha sortit el matí d'aquest dijous de la presó de Soto del Real (Madrid) en un furgó policial amb destinació al centre de Brians 2, a Barcelona, per assistir al ple en què es constituirà l'Ajuntament de Barcelona.









Els magistrats van autoritzar dimarts en un acte que Forn sigui traslladat a Barcelona els dies 14 i 15 per participar en el primer ple de l'Ajuntament, però subratllant que anirà acompanyat de les mesures que garanteixin la seva seguretat i que el retorn al centre penitenciari d'origen es realitzarà "sense ajornament ni dilació el dia 15".





Segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia, el trasllat el realitza la Guàrdia Civil i el centre de destinació establert per la Generalitat serà la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). La conducció serà especial i directa des de la madrilenya presó de Soto del Real, és a dir, no hi haurà parada a Zuera (Saragossa).





Té autorització per a realitzar aquest divendres els tràmits administratius en el Consistori i, un dia després, assistir al primer ple de la nova corporació.





Des dels Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia, que té transferides les competències de presons, es va sol·licitar el dimecres a la Sala que presideix Manuel Marchena que Forn es quedés a Barcelona tenint en compte que ja havia finalitzat el judici en el Suprem.





Els magistrats, després de recaptar la informació que el ple de l'Ajuntament de Barcelona comença a les 17 hores del dissabte, han acceptat que Forn torni finalment el diumenge a Soto del Real.





El conjunt de líders independentistes tenen ara l'opció de tornar a sollicitar el seu trasllat a presons catalanes, una vegada que aquest dimecres va quedar vist per a sentència el judici celebrat en el Tribunal Suprem.





En declaracions a la premsa, el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que és "probable" que tornin a Catalunya, com ja va ocórrer una vegada que va finalitzar la fase d'instrucció, sempre que els jutges no posin impediment.