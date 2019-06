BComú pregunta a les bases si prefereixen pactar amb PSC o ERC

BComú pregunta a les seves bases amb una consulta electrònica si prefereix un acord de govern entre la formació i ERC amb el seu candidat, Ernest Maragall, com a alcalde, o amb un amb el PSC i amb Ada Colau com a alcaldessa -el que requeriria els vots d'altres formacions, com la de Manuel Valls-.









Fonts de BComú han detallat que la consulta s'obre el matí d'aquest dijous i seguirà activa fins a les 17.00 hores d'aquest divendres, 24 hores abans del ple en què es constituirà el nou consistori i s'escollirà el nou alcalde.





BComú explica en un document lliurat a la premsa abans d'una roda de premsa de Colau que han abordat les dues possibilitats en reunions amb PSC i ERC, i que en els dos escenaris "l'acord de govern se signaria després de la investidura, i la seva concreció seria sotmesa de nou a votació de les bases de l'organització".





L'alcaldessa en funcions de Barcelona i candidata a la reelecció ha defensat acordar un executiu amb el PSC amb ella d'alcaldessa, per a la qual cosa en la investidura necessitarà tres vots del grup liderat per Manuel Valls, que Colau ha dit que són "regalats".





"És una qüestió que no ens agrada, no ens ho haguéssim imaginat mai, i ens ha fet dubtar molt i debatre internament", però finalment BComú ha conclòs que no han de renunciar a governar per uns vots que la formació no ha anat a buscar, ha assegurat en roda de premsa al costat de membres del seu equip i candidatura.





Preguntada pels mitjans, ha assegurat que la formació respectarà el resultat de la consulta.





Ha garantit que els vots de Valls no modificaran ni un mil·límetre la posició de BComú en cap àmbit, tampoc davant els dirigents independentistes presos ni en polítiques econòmiques amb les quals han discrepat amb Cs en aquest mandat: "No contemplem en absolut dependre dels vots de Cs ni Valls".





Colau ha dit que es decanten per l'opció del PSC perquè és la que permet que ella sigui alcaldessa: "La gran diferència no és entre ERC o el PSC, sinó l'Alcaldia. L'Alcaldia és clau" a nivell executiu, perquè és molt rellevant per liderar les polítiques i establir les prioritats de l'executiu municipal, ha ressaltat.





"En aquests quatre anys hem constatat la importància de l'Alcaldia", ha insistit, i ha respost als qui l'acusen de voler mantenir la cadira que els edils de BComú han renunciat a dietes, s'han limitat el sou, han aprovat codis ètics i han demostrat que no estan en política per a ostentar privilegis, sinó per a promoure un canvi, segons ella.