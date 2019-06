S'ha acabat el judici de l'any

Quan el jutge pronuncia "vist per a sentència" ja se sap el que vindrà després: la sentència que porta amb si l'absolució o la condemna de les persones que han estat jutjades. Quatre llargs i intensos mesos per recollir les declaracions dels polítics catalans presos i els nombrosos testimonis que han anat passant al llarg d'aquest període d'interrogatori.

En aquestes jornades ha succeït gairebé de tot: advocats de les defenses amb més o millor perícia; fiscals disposats a no passar ni una; advocacia de l'Estat amb llums i ombres en les seves intervencions, acusació popular exercida per Vox; els jutges del tribunal escoltant els declarants i el president del tribunal, Manuel Marchena, en el focus de tots, però que ha tingut una actuació impecable, com tots els que han tingut la paciència, curiositat o interès han pogut comprovar a través de les transmissions en directe emeses per algunes televisions públiques.





Prèviament al fet que el jutge Marchena pronunciés la frase "vist per a sentència", els acusats van tenir el torn de paraules per dirigir-se al tribunal en el qual tots ells "van defensar" vehementment que són innocents, que no hi va haver declaració unilateral d'independència, a més de manifestar que se'ls jutja per les seves idees polítiques.





Els acusats van utilitzar el temps d'exposició per incidir en uns temes més que en altres, fins i tot més d'un va parlar del patiment de les seves famílies per la seva situació d'estar "privat" de llibertat. Això sí, tot els càrrecs dels quals se'ls acusen, els fets ocorreguts i les actuacions de cada un d'ells en la funció han format part d'un joc infantil que com a tal no cal prendre en compte, encara que alguns d'ells no es penedeixen del que ha passat i estarien disposats a repetir la gesta que esperen que els surti gratis perquè es jutgen les seves idees i no les seves actes.





A ningú li agrada estar ficat a la presó, és evident, però un sempre ha de ser responsable dels seus actes i acceptar les conseqüències dels mateixos, perquè com deia Pablo Neruda "ets lliure de prendre les teves decisions i pioner de les seves conseqüències".





Argumentar que el judici és un tema polític, que vulnera les llibertats, és menysprear la separació de poders que tant reivindiquen els partits i un menyspreu per la justícia. El que s'ha jutjat són els actes, no les idees. Intentar posar-ho tot en el mateix bol amb la finalitat d'aconseguir un gaspatxo d'estiu és humà, però diu molt de les actuacions dels que el practiquen.





Recórrer a la Constitució, a l'Estat de dret, a la llibertat d'expressió o al mandat del poble de Catalunya per sortir indemne de les seves actes, quan ells han intentat dinamitar-lo, no és ni honest ni valent.





Ara el que toca és esperar la sentència, i si no s'està d'acord recórrer-la allà on calgui, però no seguir amenaçant com si fossin els autèntics propietaris d'un territori anomenat Catalunya en què no tots els seus habitants són de discurs únic.





Catalunya sempre ha estat plural, tolerant i moderna, malament que alguns, amb les seves accions, vulguin el contrari. No sé qui va dir que era millor baixar en una estació de viatjar al tren equivocat. És un bon consell a tenir en compte.