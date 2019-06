Dos petroliers cremen a la zona del Golf, davant de les costes d'Oman, després d'haver estat "aconseguits per un torpede".





Això és el que va anunciar el ministre de Comerç japonès Hiroshige Seko, que va afegir que transportaven carregaments "relacionats amb Japó". Els 44 tripulants van ser rescatats per vaixells iranians.





El vídeo mostra les primeres imatges immediatament després de l'atac transmès pel canal àrab Al-Arabia. "Em van informar que els dos vaixells que transportaven carregaments amb destinació a Japó van ser atacats prop de l'Estret de Hormuz", va dir Seko.





L'incident coincideix amb el quart i últim dia de la visita a l'Iran del primer ministre japonès Shinzo Abe, el primer líder japonès a visitar des de 1979, que està intentant trobar una mediació sobre l'expedient nuclear entre l'Iran i els Estats Units.





"Almenys un dels dos petroliers hauria rebut l'impacte d'un torpede", informa el diari britànic 'The Telegraph', que cita la companyia petroliera estatal taiwanesa. El vaixell en qüestió és el Front Altair, de propietat noruega. L'altre petrolier, el Kokuka Courageous, de bandera panamenya, va resultar danyat en un "presumpte atac" que va obrir una bretxa en el casc per sobre de la línia de flotació.





EE.UU. RESPON A L'ALERTA





La Cinquena Flota dels Estats Units, amb base a Bahrain, va respondre immediatament a l'alerta. A primera hora del matí, va confirmar que havia rebut una sol·licitud d'ajuda de dos petroliers "atacats" al Golf d'Oman. Així ho ha informat un comunicat de l'Armada d'Estats Units, en què s'especificava que es tractava de "dos alarmes separades, una a les 06:12 del matí i una altra a les 7:00 del matí".





El missatge dels nord-americans es va produir després que Ukmto, una operació comercial del Regne Unit gestionada per l'Armada britànica, emetés un avís en què informava d'un incident no especificat a la zona. L'alarma britànica va assenyalar que s'estaven duent a terme investigacions sobre el que havia passat i va cridar a la "extrema cautela", donades les tensions entre els Estats Units i l'Iran.





Tots els membres de les dues tripulacions, 44, van ser rescatats per la Marina de Teheran. La resposta iraniana als atacs va arribar a través de Twitter del ministre d'Afers Exteriors Javad Zarif: "Els atacs als carregaments relacionats amb el Japó es van produir mentre el primer ministre Abe Shinzo es reunia amb el líder suprem de l'Iran, l'Aiatol·là Ali Khamenei, per mantenir converses profundes i amistoses. Dir que és sospitós no és suficient per descriure el que probablement va ocórrer aquest matí. El Fòrum de Diàleg Regional proposat per l'Iran és imperatiu.