TMB converteix l'estació de metro de Diagonal en un 'Jardí Xinès'

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha inaugurat aquesta setmana l'exposició 'Jardí Xinès', de l'arquitecta Benedetta Tagliabue, que es podrà veure gratuïtament fins a finals de setembre a l''Espai Mercè Sala', la sala d'exposicions de TMB situada a la parada de metro Diagonal, ha explicat la companyia en un comunicat aquest dijous.









L'exhibició, organitzada per Casa Àsia i que compta amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, és una proposta que introdueix un jardí en un espai no pensat per acollir-lo, mitjançant dos murals de 28 metres de longitud i gairebé dos metres de alçada.





Així mateix, presenta fileres d'arbres i altres elements naturals i orgànics per crear la "artificialitat i l'harmonia d'un jardí" i la mostra es completa amb documentació sobre els projectes realitzats per Tagliabue.