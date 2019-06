L'expresident del València CF Vicente Soriano ha assegurat que el confident de la policia i acusat en la causa Rachid Behdaoui es va reunir amb ell per avisar-lo que l'altre expresident che Juan Bautista Soler volia "fer-li mal" pel "problema econòmic" que tots dos mantenien arran del deute generat per la venda d'un paquet d'accions del club valencianista.









En concret, ha relatat que Rachid li va explicar que el pla de segrest suposadament encarregat per Soler contemplava esperar a la sortida de la cafeteria en què esmorzava, ficar-li en un furgó, sedar-lo i emportar-se'l a França per, un cop creuada la frontera, li xantatge a ell mateix i a la seva família perquè pagués el deute.





"I després deixar-me tirat en una gasolinera amb diners i drogues. Em va dir que volien explicar-me dits i orelles", ha afirmat Soriano. Així s'ha pronunciat Soriano aquest dijous en aquest judici, que s'està repetint per ordre de l'Audiència de València després de l'aparició de Rachid Behdaoui, confident de la policia, del qual es va tenir coneixement que es trobava en presó preventiva a Gibraltar com a sospitós de un robatori a mà armada. Rachid ha estat traslladat de forma temporal per ser present a la vista.





En aquest procediment hi ha quatre acusats: Soler, Rachid, l'empresari italià Ciro d'Anna i el ciutadà magribí Abdellatif Laarouibi, conegut com a 'Tati'. Fiscalia sol·licita per a Soler i els dos empresaris nou mesos de presó per un suposat delicte de detenció il·legal.





L'acusació particular, que representa Vicente Soriano, demanda vuit anys per a Soler, D'Anna i 'Tati' pel segrest, mentre que sis anys de presó pel mateix delicte per Rachid, encara que amb l'atenuant d'haver col·laborat en la investigació.





Soler va declarar aquest passat dimecres i va dir que sempre es va negar a "participar en res il·legal", tot i que fins i tot va rebre "amenaces velades" perquè fos part de l'operatiu per al rapte i va justificar que no va acudir a denunciar aquests fets perquè "tenia molt por "a rebre" represàlies".





En la seva declaració d'aquest dijous, Soriano ha relatat que a principis d'abril de 2013 es van presentar dos agents de la Policia per dir-li que necessitava "protecció" i van concertar una reunió entre aquest i el comissari. En aquesta trobada, el comandament policial li va comunicar que la seva integritat física estava "en perill per un assumpte econòmic". "Em vaig quedar totalment perplex. Jo mai li he fet mal ni a una formiga", ha agregat.





CANVIAR ELS SEUS HÀBITS





El comissari li va recomanar que canviés els seus hàbits i sortís el mínim de casa, a més que li va preguntar si era possible que se n'anés dos mesos de viatge i que no comuniqués a ningú el destí. Soriano ha confirmat que no va abandonar València, però sí va evitar sortir del seu domicili, va canviar de lloc per prendre cafè i va deixar d'anar els diumenges a la tarda a missa per anar als matins.





Li va preguntar també el comissari si sabia d'algú que pogués voler fer-li mal per qüestions econòmiques i, malgrat que en principi no va saber contestar, al final va pensar que podia ser Soler. "Perquè teníem un problema econòmic, tot i que no intencionat", ha justificat.





"SOLER ME VOLIA FER MAL COM SIGUI"





"En una tercera visita em van dir que havia anat un investigador privat que s'havia identificat com Richi. Li vaig trucar i va venir al meu despatx. Era Rachid, que em va explicar de bona voluntat i amb tota l'afabilitat del món que hi havia una persona, Soler, que li havia encarregat un treball per fer-me mal. que havia documentació d'una reconeguda deute judicial i que Soler és molt mala gent i em volia fer mal sigui com sigui", ha declarat.





També ha posat en relleu Soriano que Rachid li va dir que portaven més de cinc mesos vigilant-lo i que havien cobert de laca la càmera del col·legi Dominics de València, davant del qual pensaven començar el segrest. Li va dir també que Soler "havia muntat el segrest".





"HE PASSAT UN INFERN"





Durant el seu testimoni, Soriano ha negat que li oferís a Soler 15 milions d'euros en metàl·lic, tal com van explicar diversos dels acusats en la jornada prèvia. "Això és una total incoherència", ha denunciat. A més, ha destacat que ell no és "molt de psicòlegs" però la seva família i ell mateix han passat "un infern" per tot això.





Després Soriano, ha estat el torn de dos agents de policia que van dirigir la investigació i que han declarat com a testimonis. Tots dos han assenyalat que abans d'aquest assumpte, coneixien Rachid perquè li havien detingut en diverses ocasions per robatoris amb violència en cases i assumptes relacionats amb el narcotràfic. Rachid, han apuntat, va contactar amb ells: "Ens va explicar una història bastant rocambolesca. Que havia estat captat per un grup entre els quals estava Soler, un altre empresari important i un advocat de Madrid, per segrestar a Soriano pel deute amb Soler i amb altres empresaris".





Així mateix, els va fer entrega d'un dossier d'un detectiu privat, encarregat per Soler sobre Soriano, en el qual figuraven números de comptes a Andorra, Suïssa, Londres i Panamà i el primer agent ha comentat que "tot apuntava que la dona que apareixia era la testaferro de Soriano".





GRUP DE COLOMBIANS DE LA GUERRILLA





L'agent també ha relatat com els van informar que la idea dels encarregats del segrest, suposadament una banda de colombians procedents de la guerrilla, era "contractar un infermer per mantenir a Soriano viu durant el trajecte" i que, posteriorment, planejaven traslladar a Panamà amb la finalitat de "transferir els diners dels comptes de Soriano a altres comptes".





Així mateix, Rachid els va explicar que en una altra reunió, però, en què haurien participat ell mateix, Soler, Ciro d'Anna i un assessor de l'expresident i en una altra trobada posterior al que s'haurien sumat 'Tati' i un conegut advocat valencià , s'hauria comentat que la idea del segrest era col·locar a manera de "fons de pantalla" una caixa de cartró per introduir a Soriano al furgó, per després portar-li a un baix comercial.





En una altra reunió, Rachid va dir que "'Tati', l'advocat valencià i Soler eren" els ideòlegs del segrest "i que el lletrat" seria l'encarregat d'obrir els comptes a Madrid "per rebre els diners de Soriano.





CONTRADICCIONS DE RACHID





En l'últim d'aquestes trobades, la Policia va col·locar a Rachid una gravadora --ja que aquest es va oferir a això, segons el agent-- i en aquest cas van participar el propi confident, Ciro D'Anna i Soler. Segons va declarar Rachid aquest dimecres, allà Soler li va proposar "avortar" l'operatiu i va assegurar que va esborrar aquesta part abans de lliurar-li la gravació a la Policia i va tractar així de limitar la responsabilitat de l'exdirectiu valencianista.





Aquesta declaració, ja com a acusat, va diferir substancialment de les que hi havia prestat anteriorment en qualitat de testimoni protegit.





Els dos agents que han comparegut aquest dijous han sostingut amb insistència en que la gravació "no va ser tallada". "De cap manera. No es detecta cap tall, és fluïda", ha dit un d'ells.