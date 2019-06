El primer Museu del Còmic de Catalunya, que s'inaugura aquest dijous a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), exposarà la primera historieta que es va publicar a Espanya el 1845 i el primer còmic a Barcelona, anomenat 'En Caricatura', el 1865.





L'equipament fa un repàs cronològic del medi, prop de 150 anys de trajectòria, des de 1850 fins al 2000, "i fins i tot vam passar una mica", ha manifestat un dels seus impulsors, Paco Baena, amb dibuixants que van de Apel·les Mestres a Paco Roca, passant per Jesús Blasco, Vicente Roso, Manuel Gago, Hernández Palacios, Antonio Bernal i fins arribar a Ibáñez, entre molts altres, donant espai pràcticament a tots, ha afegit.





Els més de cent anys recullen els antecedents, l'evolució i fins a la conversió en publicació de vinyetes, amb títols com 'The Monigoty', el primer còmic que es publica regularment i que "considero és la primera revista posicionada", ha comentat; 'El Patufet'; 'TBO' i 'Pulgarcito', entre molts altres, exemplars que mostren, com ha afirmat, demostren la transformació, que passa d'un públic més adult a obrir-se a un més infantil.





Baena ha explicat que el museu té un recorregut progressiu i ha destacat que hi ha moltes peces acompanyades de l'original, "permetrà oferir una visió dual, perquè hi haurà el de l'època", ha subratllat.





El Museu del Còmic ocuparà una superfície de 500 metres quadrats, 380 dedicats a l'exposició permanent, un espai per ara suficient amb "la millor selecció", tal com ha garantit Baena, que s'ha publicat i els 120 metres quadrats restants es reservaran a mostres itinerants.





En aquest sentit, el cofundador de la iniciativa ha indicat que a mitjans de setembre s'inaugurarà una exposició dedicada al dibuixant Francisco Ibáñez.





L'equipament, situat a la plaça Pep Ventura del municipi vallesà, en un edifici del segle XIX, que havia estat la seu de l'antic Ateneu, és una iniciativa privada impulsada per tres col·leccionistes, a més de Baena, José María Delhom i José Luis Villanueva.