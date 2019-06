El líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest dijous que la proposta d'articular un executiu de coalició amb BComú després de donar suport que sigui alcaldessa la candidata de la formació, Ada Colau, ha donat un "pas important" aquest dijous en vincular Colau la investidura a un acord de govern.





Ho ha dit en roda de premsa després que BComú hagi obert una consulta als seus gairebé 10.000 inscrits per preguntar si prefereixen un acord de govern amb el PSC i amb Ada Colau com a alcaldessa, o un amb ERC però amb Ernest Maragall com a alcalde, davant la qual Colau ja s'ha posicionat a favor de ser ella alcaldessa governant amb el PSC.









Al costat del seu número dos, Laia Bonet, Collboni ha assegurat que els passos que està fent BComú "ja formen part de la materialització de les converses" que han mantingut amb la formació, i ha destacat que respecten els tempos de la presa de decisions de l'organització i la consulta als seus inscrits.





"Colau ha estat clara i explícita vinculant la seva investidura a la configuració d'un govern progressista bipartit" entre socialistes i comuns, ha defensat Collboni, que ha valorat molt positivament aquesta claredat en el seu compromís de vincular la votació de dissabte amb un executiu de coalició entre tots dos partits.





Collboni ha dit que aquest és "un bon símptoma i que les coses estan molt ben enfocades" per treballar en un executiu de coalició a partir de la propera setmana, del que encara no han abordat assumptes com línies vermelles, ja que encara estan en una fase prèvia, ha indicat a preguntes dels mitjans.





Ha explicat que la tarda d'aquest mateix dijous es reuneix el consell de federació per detallar a representants de les seves bases l'estat de la situació i la seva postura, i abordar també que es "reserven" la possibilitat de presentar la candidatura de Collboni a la investidura de dissabte, tot i que no és la seva intenció.





Aquesta opció no és la prevista, perquè opten per un acord amb BComú, "però s'han de tenir previstos tots els escenaris", i ha assegurat que no han negociat el suport del grup liderat per Manuel Valls (BCN Canvi-Cs) a Colau, després del que ha demanat deixar de estigmatitzar opcions d'altres ideologies que representen als ciutadans.





"NEUTRALITAT INSTITUCIONAL"





Advoca per un "govern de coalició amb totes les conseqüències, de coresponsabilització en la direcció i en la governabilitat de la ciutat" i que governi per a tots els barcceloneses i preservi la neutralitat de la institució, postura del PSC que ha de ser compatible amb un executiu de coalició que posi Barcelona per sobre de tot, ha dit.





"Hem de passar pàgina d'aquests governs i líders polítics que només estan pensant en la meitat" dels ciutadans, ha dit, i ha insistit que volen preservar la neutralitat institucional i defensar el principi de legalitat, amb el respecte a la Constitució, l'Estatut, la Carta Municipal i les regles del joc democràtic, ha citat.





Preguntat per la possibilitat de posar un llaç groc a la façana de l'Ajuntament, ha insistit que defensaran la neutralitat institucional i el respecte a la llei --davant la mateixa pregunta el matí d'aquest dijous, Colau ha dit que sotmetria la decisió a la Junta de Portaveus, com en el mandat que ara acaba i en el qual es va col·locar--.





CRÍTIQUES A ERC I AL GOVERN





Preguntat per la vinculació de l'escenari a Barcelona amb la investidura de Pere Sánchez com a president del Govern espanyol, ha replicat que "Barcelona no es subordinarà a res que no sigui la ciutat" ni serà moneda de canvi de res.





"Algú que vol a Barcelona de veritat no la posa a subhasta. ERC es torna a equivocar, sembla que no coneix al PSC", ha dit, després que el republicà Gabriel Rufián hagi criticat les negociacions a Barcelona per impedir que sigui alcalde Ernest Maragall (ERC) tot i haver guanyat les eleccions.





Sobre la petició de la portaveu del Govern, Meritxell Budó, de promoure el que va cridar una resposta de país si Colau era investida alcaldessa, i després que el president del Govern, Quim Torra, l'hagi defensat, Collboni ha dit que aquesta li sembla una "visió totalitària" de la política, perquè s'han d'acceptar els resultats electorals.