La 3D Factory Incubator crea 20 empreses després de 100 dies des de la seva posada en marxa

3D Factory Incubator, la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió 3D, ha incubat 20 empreses en els seus primers 100 dies de funcionament, ha informat en un comunicat aquest dijous.









L'objectiu inicial era crear 25 empreses per any, el que mostra l'èxit de la convocatòria, que actualment, es manté oberta per presentar projectes vinculats a la impressió 3D. El tipus d'empreses que acull la incubadora és molt diversa: empreses del sector salut, béns de consum, mobilitat i iniciatives especialitzades en disseny.





La impressora és l'única incubadora dedicada a la manufactura additiva que forma part de la xarxa d'incubadores d'alta tecnologia europea impulsades per la UE.





Davant l'alta demanda, s'està licitant una nova impressora per cobrir les necessitats de les empreses incubades referents a materials biocompatibles, i s'espera que al juliol, també s'incorporen una altra impressora 3D.





Aquesta iniciativa està situada al Polígon de la Zona Franca de Barcelona, ha tingut una inversió de tres milions d'euros i està liderada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), la Fundació Leitat, i compta amb el suport econòmic de fons FEDER a través de la Fundació INCYDE de les Cambres de Comerç.