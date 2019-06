El 42 per cent dels 117.400.000 d'unitats de sang que s'extreuen al món es donen en els països d'alts ingressos, on viu el 16 per cent de la població del planeta, ha informat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que se celebra aquest divendres, 14 de juny.









Les dades mostren que als països d'ingressos baixos, el 52 per cent de les transfusions de sang es realitzen als nens menors de 5 anys, mentre que als països d'ingressos alts els pacients més transfosos són els més grans de 65 anys, amb un 75 per cent del total.





Mentre que la taxa de donació de sang per cada 1.000 persones és de 32,6 en els països d'ingressos alts, 15,1 en els d'ingressos mitjans alts, 8,1 en els d'ingressos mitjans baixos i 4,4 en els de ingressos baixos.





Segons les dades disponibles, 66 països recullen menys de 10 donacions per cada 1.000 persones; d'ells, 37 es troben a la regió de l'Àfrica de l'OMS, set a les Amèriques, cinc a la Regió de la Mediterrània Oriental, quatre a la Regió d'Europa, set a Àsia Sud-oriental i sis en el Pacífic Occidental. Tots aquests països tenen uns ingressos baixos o mitjans.





L'OMS recomana que tota la sang donada sigui analitzada per a la detecció d'infeccions abans del seu ús. La sang ha de ser sotmesa obligatòriament a proves de detecció del VIH, dels virus de l'hepatitis B i C, i de la sífilis. I, per tant, el cribratge de la sang s'ha de fer d'acord amb els requisits del sistema de qualitat. Tretze dels països que informen de les seves xifres no poden analitzar la presència d'una o més d'aquestes infeccions en tota la sang donada.





PAGAR PER DONAR?





Entre 2008 i 2015 es va registrar un augment de 11,6 milions a les unitats de sang donades per donants voluntaris no remunerats. En 78 països, aquest grup de donants va subministrar més del 90% de les unitats de sang; però, en 58 països més del 50% del subministrament de sang el van aportar familiars o persones properes o donants remunerats.





El major increment d'aquest grup de donants es va produir a les regions d'Àsia Sud-oriental (el 83%) i les Amèriques (70%), mentre que l'augment més acusat en xifres absolutes es va registrar a la regió d'Àsia Sud-oriental (5,9 milions de donacions), seguida de la regió del Pacífic Occidental (2,7 milions de donacions) i Àfrica (1,1 milions).





Setanta-vuit països extreuen més del 90% del seu subministrament de sang de donants voluntaris no remunerats (35 països de renda alta, 32 països d'ingressos mitjans i 11 països de baixos ingressos). D'ells, 56 països obtenen el 100% del subministrament (o més del 99%) de donants voluntaris no remunerats.





En 58 països, més del 50% del subministrament de sang segueix depenent de les donacions de familiars o persones properes i de donants remunerats (8 països d'ingressos alts, 36 d'ingressos mitjans i 14 de baixos ingressos). El 2015 dinou països informat d'haver recollit donacions remunerades, que van totalitzar prop de 370.000 donacions.





L'OMS recomana una base estable de donants voluntaris no remunerats, ja que "donen sang amb regularitat" i "permet garantir un subministrament fiable i suficient de sang no contaminada". "Aquest és el grup de donants més segur, ja que són els que té la prevalença més baixa d'infeccions transmissibles per la sang", afegeix.





DERIVATS DE PLASMA





Per tal d'assolir l'autosuficiència, l'organisme internacional recorda que la responsabilitat de cada govern el garantir el subministrament suficient i equitatiu dels productes medicinals derivats del plasma, com immunoglobulines i factors de la coagulació, necessaris per prevenir i tractar diverses afeccions greus que es donen en totes les regions del món.





Tan sols 50 dels 173 països que van proporcionar informació obtenen els seus productes medicinals derivats del plasma mitjançant fraccionament del plasma recollit en el propi país. Vuitanta-tres països importen tots els seus productes medicinals derivats del plasma, en 24 països no es va utilitzar cap d'aquests productes durant el període objecte d'aquest informe i 16 països no van respondre a aquesta pregunta.





Durant l'any es van fraccionar prop de 16,1 milions de litres de plasma per a l'obtenció de derivats, d'acord amb les dades dels 41 països que van informar d'això. Aquest fraccionament es va realitzar amb al voltant del 36% del plasma obtingut de donacions de sang.





PERFIL DEL DONANT I PACIENTS TRANSFOSOS





D'acord amb les dades sobre el sexe dels donants de sang, les dones fan el 32% de les donacions, si bé aquest percentatge és molt variable. En 14 dels 119 països que van informar d'aquestes xifres, menys del 10% de les donacions es van recollir de dones.





El perfil d'edat dels donants de sang mostra que, als països d'ingressos baixos i mitjans hi ha, proporcionalment, més persones joves que donen sang que als països d'alts ingressos. La informació demogràfica sobre els donants de sang és important per dissenyar els programes de selecció i fer un seguiment dels donants.





Mentre que la distribució per edats dels pacients transfosos varia considerablement en funció del país. Per exemple, el grup de pacients transfosos amb major freqüència en els països d'ingressos alts són els més grans de 65 anys, amb el 75% del total de transfusions, mentre que als països d'ingressos baixos els nens menors de 5 anys reben el 52%.





Als països d'ingressos alts, la transfusió és una intervenció que es realitza habitualment en cirurgia cardiovascular, cirurgia de trasplantaments, traumatismes massius i el tractament de tumors malignes sòlids i neoplàsies sanguínies. Als països d'ingressos baixos i mitjans, s'utilitza més sovint en casos de complicacions gestacionals i d'anèmia infantil greu.