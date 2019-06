Twitter ha eliminat 130 perfils en la seva plataforma, que ha identificat com comptes falses, relacionats amb el moviment independentista a Catalunya i amb ERC perquè considera que "intentaven influir en la conversa pública".









Twitter ha actualitzat aquest dijous la seva base de dades de transparència de comptes associats amb "operacions d'informació recolzades per Estats", que vulneren les seves polítiques i que han estat eliminades, amb la incorporació de sis noves bases de dades: 3 de l'Iran, una de Rússia, una altra de Veneçuela i una altra d'Espanya.





En el cas d'Espanya, Twitter ha suspès 130 comptes falses "directament associades" amb el moviment independentista, i específicament amb ERC, que distribuïen contingut sobre el referèndum de l'1-O.





Les 130 comptes eliminades componien una xarxa de comptes falses que "semblen haver-se creat amb la intenció d'influir en la conversa pública de maneres políticament avantatjoses i de forma no orgànica", segons Twitter.





La plataforma ha explicat que aquesta decisió, presa per la seva unitat d'integritat, es deu a la seva "responsabilitat de protegir la integritat de la conversa pública".





També ha al·ludit a les seves polítiques de contingut, entre les quals es troben la manipulació de la plataforma i el 'spam', l'activitat coordinada, els comptes falses, l'activitat atribuïda a altres comptes, la distribució de materials 'hackeados' i l'evasió del bloqueig.





COMPTES ELIMINADES A L'IRAN, VENEÇUELA I RÚSSIA





Així mateix, la xarxa social ha compartit dades també sobre l'eliminació de tres grups de comptes de l'Iran, fins a un total de 4.779 perfils, amb notícies internacionals manipulades de forma favorable al règim iranià, altres sobre Israel i un tercer grup per fer-se passar per altres persones per influir en la conversa.





Entre la resta de comptes eliminades es troben 33 procedents de Veneçuela relacionada amb casos de manipulació enfocats cap a l'exterior, així com quatre comptes de Rússia relacionades amb Internet Research Agency (IRA), agència de ciberespionatge russa.