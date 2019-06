El Suprem rebutja que Junqueras juri dilluns el càrrec d'eurodiputat davant la Junta Electoral

La sala que jutja el procés al Tribunal Suprem ha denegat a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, encausat per rebel·lió en aquest procediment, el permís per assistir dilluns que ve davant la Junta Electoral Central (JEC) per jurar el seu càrrec d'eurodiputat.





En la seva resolució, els set magistrats que dimecres passat van deixar vist per a sentència el judici del procés, fan una ponderació entre el dret de participació política de Junqueras i la seva llibertat personal.





Conclouen que la suspensió del primer d'aquests drets en el moment actual -quan acaba de començar la deliberació de la sentència- no és "irreversible" sinó temporal, és a dir, no és més que un ajornament fins que "desapareguin els obstacles que impedeixen l'efecte adquisitiu de la condició parlamentària".





La resolució exposa també que la condició de membre del Parlament Europeu, que Junqueras va obtenir en les eleccions del passat 26 de maig, es produeix en dues fases: la primera es desenvolupa en la Junta Electoral Central, amb l'acatament de la Constitució i la remissió de la llista dels electes proclamats, i la segona, ja en la seu del Parlament Europeu, integrada per la manifestació per escrit sobre les incompatibilitats i per la presa de possessió en la sessió constitutiva el pròxim 2 de juliol.





Així, consideren que l'autorització que ha sol·licitat per a comparèixer davant la Junta Electoral Central suposaria la posada en marxa d'un tràmit que culminaria amb un doble efecte: "d'una part, si el que es pretén és donar prioritat a la condició de parlamentari europeu, la necessitat de renunciar a la condició, ja adquirida, de membre de les Corts Generals espanyoles; d'una altra, l'obligat trasllat del senyor Junqueras a Brussel·les -seu del Parlament Europeu- per a la presa de possessió d'aquest òrgan parlamentari".





Aquest desplaçament de Junqueras a Brussel·les posaria, segons el tribunal, "en un irreversible perill les finalitats del procés. Implicaria d'entrada, la pèrdua del control jurisdiccional sobre la mesura cautelar que l'afecta i això des de l'instant mateix que l'acusat abandonés el territori espanyol".













Brussel·les, a més, és el lloc en el qual un dels processaments en rebel·lia "diu haver instal·lat la seu del govern de la república catalana en l'exili, la presidència del qual ell encarnaria. I així ho publicita en la web i en totes les trobades personals que manté amb líders polítics", subratlla la Sala.





La situació plantejada ara -segons els magistrats- és diferent a la que es va produir el passat 21 de maig quan el tribunal va permetre a Oriol Junqueras i a altres quatre processaments presos acudir al Congrés dels Diputats i al Senat -en el cas de Raül Romeva- perquè poguessin prendre possessió dels seus escons.





Sobre aquesta qüestió recorden que Junqueras ja ha consolidat la condició de membre del Congrés dels Diputats i que el tribunal ha adoptat les resolucions necessàries per a fer possible la titularitat del seu dret a formar part de la cambra legislativa, amb les restriccions pròpies de la seva situació de privació de llibertat.





Un dels elements que valoren en la resolució és l'estat actual del procés, amb el judici ja conclòs i amb la deliberació en la seva fase inicial. Precisament per això, ressalten que "l'haver d'aquesta Sala d'assegurar les finalitats del procés adquireix un significat especial, que condiciona la resposta a qualsevol sol·licitud que pugui deduir-se".





Per tot això, i després de ponderar els drets que convergeixen i de la voluntat de no sacrificar cap dels interessos, el tribunal explica que la decisió de rebutjar el permís "no implica una pèrdua irreversible del dret de participació del sol·licitant", sinó que només suposa "el seu temporal ajornament fins que, en funció de l'eventual desenllaç del procés, desapareguin els obstacles que impedeixen l'efecte adquisitiu de la condició parlamentària".