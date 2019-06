Els ajuntaments catalans es constitueixen aquest dissabte amb la mirada posada a Barcelona i Badalona

Els ajuntaments es constituiran aquest dissabte després de les eleccions municipals del 26 de maig, ia Catalunya ho faran amb el focus posat a Barcelona i Badalona (Barcelona): en aquestes dues ciutats les llistes més votades estan molt a prop de no poder governar, per pactes alternatius que han generat controvèrsia.













Queden per tancar alguns pactes, el PSC es perfila com la força política que tindrà més alcaldies entre les deu ciutats més poblades de Catalunya: ja té la investidura assegurada a l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona); ERC obté les capitals de província de Lleida i Tarragona, i Tot x Terrassa a la ciutat vallesana, mentre que estan obertes les possibilitats a Barcelona, Badalona, Reus i Girona, si bé en aquestes dues últimes la balança pot inclinar-se a favor de JxCat.





Barcelona afronta el ple d'investidura encara amb la incògnita de qui aixecarà la vara d'alcalde: si ho farà qui té més possibilitats ara com ara, l'alcaldessa en funcions, Ada Colau (BComú), amb els vots del PSC i almenys tres regidors del grup de Manuel Valls, o si ho pot ser el guanyador dels comicis, Ernest Maragall (ERC).





BComú manté oberta aquest mateix divendres una consulta als seus gairebé 10.000 inscrits per validar un govern liderat per Colau amb el PSC -acceptant els vots de Valls- o apostar per un executiu amb Maragall d'alcalde, els resultats del qual es coneixeran abans de la tarda d'aquest divendres i que seran respectats per Colau.

Després de Barcelona, una altra de les grans incògnites d'aquest dissabte és Badalona (Barcelona), la quarta ciutat en població de Catalunya, on per tercer cop consecutiu en les eleccions municipals va guanyar l'exlíder del PP català i exsenador, Xavier García Albiol, amb 11 edils, a tres de la majoria absoluta.





Un pacte entre ERC, el PSC i els comuns podria arrabassar l'Alcaldia al popular com ja van fer fa quatre anys, però les relacions entre republicans i socialistes estan deteriorades: fa un any, Álex Pastor (PSC) va desallotjar de l'Alcaldia Dolors Sabater (Guanyem Badalona En Comú-ERC) amb una moció de censura.





El PSC té assegurada sense sobresalts l'Alcaldia de la segona ciutat de Catalunya, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), perquè l'actual alcaldessa, Núria Marín, va reforçar la seva posició després d'alçar-se amb una majoria absoluta de 14 regidors que no va tenir en l'anterior mandat.





Els socialistes catalans també assumiran una altra de les ciutats més importants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, on Núria Parlon va aconseguir augmentar la seva majoria absoluta fins als 17 regidors i es va convertir en una de les alcaldesses més votades de tot Espanya.





A Sabadell (Barcelona), el PSC tornarà a l'Alcaldia quatre anys després, perquè la seva candidata, Marta Farrés, ha assolit un pacte de govern amb la líder de Podem, Marta Morell, cosa que assegura la seva investidura i fa impossible un pacte dels altres quatre partits del consistori per apartar-la.





Un altre dels alcaldes socialistes que més reforçat va sortir de la nit electoral va ser David Bote, de Mataró (Barcelona): va passar de sis a 13 regidors i, encara que es va quedar a un edil de la majoria absoluta, no hi ha cap pacte de l'oposició que pugui impedir-li continuar liderant l'Ajuntament.

Si el PSC aconsegueix alçar-se amb l'Alcaldia de Badalona, el socialisme català governarà sis de les deu ciutats més poblades de Catalunya conjuntament amb l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Mataró i Santa Coloma de Gramenet, fins i tot perdent tres dels seus grans feus: Tarragona, Lleida i Terrassa.





Per contra, el PSC està a les portes de perdre una de les seves ciutats insígnia a Catalunya, Tarragona, on l'actual alcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, va tornar a guanyar però perdent suports, i això ha permès al candidat d'ERC Pau Ricomà teixir un pacte alternatiu.

També perdrà Lleida, on el republicà Miquel Pueyo serà elegit aquest dissabte alcalde amb majoria absoluta i posarà fi a 30 anys de governs socialistes, amb el suport dels set regidors d'ERC, sis regidors de JxCat --liderats per Toni Postius-- i dos dels comuns --Sergi Talamonte--.





Terrassa (Barcelona) renovarà per primera vegada l'Ajuntament, que després de 40 anys deixarà de tenir un alcalde del PSC: ho serà el candidat de Tot per Terrassa, Jordi Ballart (va deixar el PSC i l'Alcaldia a finals del 2017 per l'aplicació de l'article 155), gràcies a l'acord amb ERC, amb qui governarà.





A Reus (Tarragona), l'Alcaldia es debat entre l'alcalde en funcions, Carles Pellicer (JxCat), vencedor de les eleccions, que pot revalidar amb el suport d'ERC, o la possibilitat d'un pacte d'esquerres que permeti a la candidata d'ERC, Noemí Llauradó, aconseguir la vara d'alcaldessa amb el suport de la CUP i el PSC.





L'alcaldessa en funcions de Girona, Marta Madrenas (JxCat), guanyadora de les eleccions amb nou regidors (la majoria absoluta en són 14), també es perfila per revalidar, si bé hi podria haver una alternativa d'esquerres si finalment hi hagués acord entre Guanyem Girona (6), ERC (4) i el PSC (6), malgrat que els republicans han apostat per un pacte amb Madrenas i Guanyem Girona.

Segons dades del Ministeri d'Interior, ERC té garantides aquest dissabte ja d'entrada 257 alcaldies perquè són aquelles localitats en les quals va aconseguir majoria absoluta la nit electoral; JxCat, 305; el PSC, 53; la CUP, 12 i els comuns dues.





El PP, pendent de si aconsegueix les de Badalona i Castelldefels, en té garantida una, la de Pontons (Barcelona), mentre que Cs no va aconseguir cap majoria absoluta i, si no hi ha sorpreses, es quedarà un altre cop quatre anys més sense tenir cap alcalde a Catalunya.





DIPUTACIONS





Per diputacions, que es constituiran després dels consistoris, a la Diputació de Barcelona el PSC i ERC han empatat en nombre de diputats amb 16 i els segueixen JxCat amb set, els comuns amb cinc, Cs amb quatre, el PP amb dos i Tot per Terrassa (TXT) amb un.





La Diputació de Girona tindrà 11 diputats de JxCat-Junts, nou d'ERC-AM, quatre del PSC, i Guanyem Girona, Agrupació Participativa Blanes-Independents de la Selva i Tots Empordà en tenen un cadascun.





A Tarragona, on no repetirà el fins ara president Josep Poblet (CiU), que deixa la política, ERC ha obtingut 11 diputats provincials, JxCat vuit, el PSC set i Cs un, i a Lleida ERC ha aconseguit 11 dels 25 diputats i ha superat els nou de JxCat.