Les quatre organitzacions que gestionen les donacions per a la reconstrucció de la catedral parisenca Notre-Dame només han rebut el 9 per cent dels 650 milions d'euros que s'havien promès, segons la cadena Franceinfo, que ha analitzat la situació d'aquests fons quan falta un dia perquè es compleixin dos mesos del devastador incendi.









El Govern francès no ha posat xifres encara als treballs de reconstrucció del temple, encara que el president, Emmanuel Macron, ha expressat el seu desig que estiguin acabats en un termini de cinc anys. L'Estat ha autoritzat la Fundació de França, la Fundació per al Patrimoni, la Fundació Notre-Dame i el Centre de Monuments Nacionals a recaptar els fons.





Dels 650 milions que havien promès particulars i empreses, aquestes quatre organitzacions han rebut a dia d'avui només 80 milions. Entre els grans mecenes destaquen la família Arnault i el grup LVMH, que han anunciat 200 milions d'euros cadascun, així com la família Pinault, que s'ha compromès a lliurar-ne uns 100 milions.





Segons Franceinfo, aquestes grans donacions no es faran en un únic bloc, sinó a poc a poc, en funció de com vagin evolucionant els treballs de rehabilitació de la catedral i de les necessitats que puguin anar sorgint. Ara per ara la tasca es centra en el desenrunament i a garantir l'estabilitat de l'estructura de Notre-Dame després de la caiguda de part de la coberta.





El ministre de Cultura gal, Franck Riester, ha advertit que "es troba en una situació fràgil, especialment en el nivell de la volta que encara no està assegurat". "Encara es pot desplomar", ha subratllat aquest divendres en una entrevista a la cadena France 2.