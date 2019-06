Josep Bou abans de la investidura: "No creuarem plaça Sant Jaume per saludar un president irresponsable"

Josep Bou, candidat a l'alcaldia de Barcelona pel Partit Popular, ha anunciat el seu posicionament per demà a la investidura de l'Ajuntament de Barcelona. "Nosaltres presentarem candidatura pròpia, per ser coherents amb les nostres propostes en campanya, apostar per una Barcelona lliure de separatismes i populismes".









"Durant el mandat estem disposats a entendre'ns i arribar a pactes per beneficiar Barcelona, però no lliurarem cap xec en blanc fent alcaldessa a Ada Colau".





Així mateix, Bou ha assenyalat, "si Collboni pacta un govern amb Colau, li demano que garanteixi que l'Ajuntament i Barcelona deixin de ser l'altaveu del procés separatista, si Colau és alcaldessa, que sigui per a tots".





"Vull anunciar que els regidors del PP no creuarem matí la Plaça Sant Jaume per fer la visita institucional a la Generalitat, ens neguem a participar en l'aquelarre independentista que pretenen muntar els separatistes a Plaça Sant Jaume. A més no pensem acudir a la Generalitat per saludar el president Torra que a més de no acatar la Constitució i no rebre al Rei Felip VI, no té cap tipus de respecte cap als catalans que també ens sentim espanyols", ha afegit.





Bou ha sentenciat, "de català a català vull dir al Quim Torra que no se li acudeixi desacatar la sentència del Suprem i donar suport a la desobediència. Torra ha de ser conscient que serà el màxim responsable del que pugui passar a partir de setembre a Catalunya, ja que amb la seva actitud divideix i enfronta. Jo vull Barcelona amb Catalunya unides de la mà amb Espanya".





Sobre la participació de Quim Forn en el Ple d'investidura ha assegurat "respectem les decisions del Tribunal Suprem, però creiem que qualsevol persona que estigui sotmesa a un procés judicial ia la presó, no hauria de poder participar en un acte democràtic com el de demà" .





Bou ha explicat que "estarem molt atents al jurament que realitzen tots els regidors, ja que tenen la 'voluntat incondicionada' d'acatar la Constitució, perquè en cas contrari demanarem l'anul·lació del nomenament".





Finalment, Josep Bou ha recordat que "si demà no hi ha un alcalde independentistes a Barcelona, serà gràcies als regidors del PP que hem aconseguit amb la nostra representació donar la majoria als Constitucionalista amb 16 regidors enfront dels 15 separatistes".





"Assumim el repte del mandat amb la idea clara que som l'única opció de centre dreta constitucionalista a l'Ajuntament. Volem ser la veu de l'economia, dels emprenedors, autònoms, empresaris, comerços, indústries i afavorir al turisme i a la inversió . En definitiva a la creació de riquesa, benestar social i ocupació. a més de millorar la seguretat i acabar amb activitats il·legals com top manta, narcopisos i okupes".