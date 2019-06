Els veïns de Terrassa donen per acabats 40 anys del PSC i Jordi Ballart serà el seu nou alcalde

Peu de foto: Jordi Ballart durant la roda de premsa a Terrassa. Autora: P. González





Aquest dijous a la tarda, Tot per Terrassa (TXT) i ERC, van escenificar l'acord local que tornarà l'alcaldia a Jordi Ballart, després de 40 anys ininterromputs d'hegemonia del PSC al consistori egarenc.





Les dues formacions, primera i tercera força política al consistori, amb 10 i 5 regidors respectivament,van presentar els detalls del pacte. Un acord per governar junts a la capital del Vallès Occidental que va ser avalat per les seves assemblees locals i ha posat fi a quaranta anys de governs socialistes.





Ballart ocuparà novament l'alcaldia, dos anys després de dimitir, i després d'haver estat en el càrrec a prop de 5. ERC, el seu soci de govern estable, formarà part del nou executiu municipal, comprometent-se en l'acord local a dur a terme polítiques "des i per a Terrassa impulsant projectes transformadors ".





ELS REGIDORS EXERCIRÀN LA LLIBERTAT DE VOT DAVANT DEL PROCÉS EN ELS PLENS





Preguntats per aquest diari en relació a la posició política sobre el Procés català, del que serà un bipartit local transversal, durant la legislatura 2019-2023, els dos partits han separat les seves posicions.





TXT defensarà "una negociació política per donar una sortida democràtica al conflicte nacional existent" donant "llibertat" de vot als seus regidors en les votacions relacionades amb el Procés en els plens.





Mentre que des d'ERC denunciaran "la repressió i donaran el seu suport incondicional a les persones a la presó i exiliades, tenint sempre present als seus conciutadans Josep Rull i Lluís Puig".





Ambdós però afirmen que "no ens definim ni com unionistes ni com independentistes, ens definim com terrassenquistes".





Peu de foto: Els regidors i l'alcalde del nou govern de Terrassa. Autora: P. González





UN GOVERN 100% LOCAL





Els dos líders locals s'han compromès públicament a empènyer el canvi a Terrassa mitjançant polítiques que escenifiquin una nova "manera de governar, apostant per nous models de democràcia que facilitin la participació dels veïns en les decisions sobre allò que els afecta". En aquest sentit tractaran de convertir Terrassa en una ciutat que governa conjuntament amb els seus veïns ".





Entre les seves prioritats de mandat hi haurà les "grans transformacions urbanístiques, la millora del transport i la promoció de l'ús d'energies netes, la lluita contra l'emergència habitacional; l'impuls d'un gran pacte de ciutat per a la reactivació del comerç; generar polítiques que vetllin pel "benestar dels animals" i augmentar la dotació pressupostària en cultura i esports".

BALLART EVITA LES POLÈMIQUES AMB EL PSC LOCAL





Preguntat en la roda de premsa, sobre com seran ara les seves relacions amb els seus excompanys i el partit que va abandonar, el PSC, Jordi Ballart, ha manifestat en reiterades ocasions que vol ser "l'alcalde de tots" i que per aquesta raó va configurar "una candidatura transversal i ciutadana, alhora que progressista i enterament egarenca, com TXT, perquè les decisions sobre la ciutat creu que no han de passar per cap despatx de partit fora de Terrassa".





Aquest llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració ha donat per tancat al seu passat socialista quedant-se amb la part positiva d'aquella època i tendint la mà a tothom i tots els grups polítics locals sense excepció. Cerca amb insistència que en aquesta legislatura tots els veïns sentin que aquest Ajuntament és de tots. En aquest sentit vol demostrar que una altra manera de fer política, sí que és possible, en la tercera ciutat més important de Catalunya, Terrassa.