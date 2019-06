Barcelona, Badalona i Sant Cugat centren la jornada de constitució d'ajuntaments a Catalunya

Encara que el multipartidisme sigui una novetat en el panorama nacional, on el bipartidisme s'ha mantingut en peu durant gairebé quaranta anys, la fragmentació política és l'habitual en la política municipal.





Els ajuntaments catalans es constituiran aquest dissabte després de les eleccions municipals del 26 de maig, i tres són els consistoris que centren l'atenció en aquesta jornada decisiva: Barcelona, Badalona i Sant Cugat.









A falta de tancar alguns pactes, els socialistes seran la força que més rendibilitzarà els resultats de les urnes. Tot i perdre algunes places històriques com Lleida i Tarragona --ERC ostentarà la vara de comandament a dues capitals--, el PSC augmentarà la seva força en el cinturó vermell barceloní i aconseguirà preservar les alcaldies de l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet amb majoria absoluta. A més, els socialistes governaran a Sabadell i Mataró, encara que en aquest cas necessitaran el suport de Podem.





BARCELONA





Després de la via lliure concedida per les bases de BComú, Colau s'ha ficat l'alcaldia al sarró de forma definitiva. Malgrat que Maragall va llançar ahir la proposta de compartir la vara de comandament al llarg de la legislatura , la sort ja estava tirada: una vegada que l'alcaldessa va comunicar la seva voluntat de cogobernar activament amb els socialistes i d'acceptar passivament els vots de Valls, era difícil que els afiliats es tanquessin a aquesta possibilitat.





Es preveu que després de la investidura reeixida de Colau, aquesta inicia una negociació més concreta amb el PSC per repartir-se regidories i tornar a l'etapa de govern conjunt que va acabar abruptament per les tensions sobre la qüestió catalana.





El candidat d'ERC no ha encaixat bé que, tot i ser el candidat més votat en els comicis, perdi la presidència del consistori. Els republicans van triar per a aquesta campanya un candidat amb reminiscències maragallistes, menys extremat en l'eix separatista i centrat a recuperar l'agenda social en mans de comuns i socialistes.





Malgrat la seva obstinació, l'últim tren d'ERC abandonarà l'estació mentre Maragall es queda a l'andana. Està per veure que aquest es mantingui com a líder de l'oposició durant quatre anys, tasca fatigosa en un ajuntament tan polaritzat com el de Barcelona.





També serà interessant constatar com el grup de Valls es divideix a l'hora de votar la investidura: mentre que l'exprimer ministre francès s'ha compromès tres vots afirmatius dels independents de la seva llista (ell mateix, Celestino Corbacho i Eva Parera), els regidors de ciutadans han comunicat que votaran en contra de Colau.





BADALONA





Després de Barcelona, una altra de les grans incògnites d'aquest dissabte és Badalona, la quarta ciutat en població de Catalunya, on per terceres eleccions municipals consecutives va guanyar l'exlíder del PP català i exsenador, Xavier García Albiol, amb 11 edils, a tres de la majoria absoluta.









Un pacte entre ERC, el PSC i els comuns podria llevar-li l'Alcaldia al popular com ja van fer fa quatre anys, però les relacions entre republicans i socialistes estan deteriorades: fa un any, Álex Pastor (PSC) va desallotjar de l'Alcaldia a Dolors Sabater ( guanyem Badalona En Comú-ERC) amb una moció de censura.





Ahir mateix, Sabater li va passar la pilota als socialistes: la formació integrada per la CUP i ERC va anunciar que es votaria a si mateixa en la investidura. Per tant, dependria dels de Pastor el desencallar la situació a favor de populars o de l'amalgama de partits antisistema que ha governat durant tres anys a la ciutat. A aquesta situació se suma que la marca local de Podem (Badalona en Comú) també ha comunicat que els seus dos regidors es donarà suport a si mateixos.





Aquesta carambola d'última hora s'aproxima l'alcaldia a Albiol, cosa que l'exlíder del PP català cobdícia des que va deixar el seu càrrec com a president de l'organització després dels resultats insatisfactoris de les últimes eleccions catalanes. Fins al mateix ple d'investidura, convocat a les 12:00, no es desfarà aquest nus gordià.





SANT CUGAT





Feu convergent durant trenta anys i enclavament estratègic per al nacionalisme, Sant Cugat podria canviar de signe polític si l'aliança entre ERC, PSC i CUP es consagra aquest dissabte. El 26-M, Junts per Sant Cugat (JxSTC) va ser el partit que més suports va rebre a la localitat, aconseguit el 27,7% dels sufragis. No obstant això, un pacte ERC-CUP amb suport extern dels socialistes aconseguiria desbaratar una alcaldia clau per als posconvergents.





Si aquesta tríada prospera, els republicans es farien amb la butaca del primer edil, que passaria a ocupar Mireia Ingla. En JxCat els ha caigut com un tret que ERC no s'avingués a consensuar un govern conjunt independentista. De fet, el cas de Sant Cugat és extensible a moltes capitals mitjanes i petites en les quals l'entesa que sosté el Govern no s'ha reproduït a escala local.





Aquest malestar s'ha arribat a manifestar de forma pública per part d'alguns membres de JxCat. Lourdes Ciuró, dirigent del partit, ha criticat en xarxes socials a Joan Tardà (ERC) per "donar pel sac" a les capitals de comarques.