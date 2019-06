Des de l'any 2000, els casos de sífilis i gonorrea augmenten a Espanya exponencialment

Els casos de gonorrea a Espanya s'han multiplicat per vuit a Espanya des de l'any 2000: de 1.045 a començament de segle als 8.722 de l'any 2017. Al mateix temps, la sífilis també ha registrat un creixement exponencial, des dels 700 casos el 2000 als 4.941 en 2017, segons l'informe 'Vigilància Epidemiològica de les Infeccions de Transmissió Sexual a Espanya 2017', publicat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social aquest passat dijous.













L'anàlisi, que realitza un seguiment des de l'any 1995 en infeccions per gonorrea, sífilis o clamídia, identifica clares tendències i punts de canvi. En el primer període (1995-2001), es va produir una reducció anual del 27 per cent, mentre que entre 2001 i 2013 va augmentar de mitjana un 11,7 per cent a l'any. La situació ha anat empitjorant des de llavors, amb un creixement del 26,3 per cent anual.





MÉS DE 1.000 CASOS DE GONORREA A L'ANY





Així, aproximadament es registren més de 1.000 casos més de gonorrea cada any. S'ha passat des dels 1.954 el 2009 als 8.722 d'aquest any, amb 6.331 el 2016, 5.170 el 2015, 4.562 el 2014, 3.315 el 2013, 3.044 el 2012, 2.640 el 2011 i 2.306 el 2010. Per comunitats autònomes, les taxes més elevades el 2017 es donen a Catalunya (48,50), Balears (41,79) i Madrid (28,48), mentre Múrcia (2,44), Castella i Lleó (3,18) i Extremadura (3,26 ) són les que menys.





La infecció gonocòccica, segons aquestes dades, és majoritàriament d'homes: representen el el 83,8 per cent dels casos (6.901) en 2017, amb una mitjana d'edat al diagnòstic de 30 anys.

No obstant això, l'informe també revela que les dones són diagnosticades en edats més precoces que els homes: aproximadament als 27 anys enfront dels 30 dels homes.





Les taxes en homes van ser superiors a les de dones (31,00 i 5,77 per 100.000, respectivament). Segons edat, les més elevades es van produir en el grup de 20 i 24 anys (78,1), seguides del grup de 25 a 34 anys (63,50). Per edat i sexe, els homes guanyen a les dones en tots els grups d'edat.





ELS CASOS DE SÍFILIS, MULTIPLICATS PER SET





Les xifres són similars en infeccions per sífilis, que s'ha multiplicat per set des de començaments de segle, amb una taxa el 2017 a 10,61 per 100.000 habitants. L'anàlisi del Ministeri de Sanitat indica que de 2001 a 2010, l'augment anual de casos va ser del 17,7 per cent, mentre que aquest creixement s'ha alentit des de 2010: +3,9 per cent a l'any.





Les CA que van notificar taxes més altes en 2017 van ser Catalunya (21,80), Balears (17,84), Canàries (14,74) i Aragó (11,02). Les de menor incidència, en canvi, van ser Melilla (1,18), Castella-la Manxa (3,49), Galícia (4,18) i Múrcia (4,27). Novament, els més afectats són els home: el 88,9 per cent (3.863), amb una mitjana d'edat de 37 anys sense diferències per sexe.

El 58,8 per cent dels diagnosticats per sífiles a Espanya durant 2017 tenia entre 25 i 44 anys.





Igual que en la infecció gonocòccica, les taxes van ser més elevades en homes (19,25) que en dones (2,31), però a diferència d'aquesta malaltia el grup d'edat amb les taxes més altes va ser el de 25 a 34 anys (27,49 per 100.000 habitants). Per edat i sexe, les majors taxes es van produir entre els 25 i 34 anys en homes (50,46 casos per 100.000) i de 20 a 24 en dones (5,28 per 100.000). El segon grup d'edat més afectat va ser el de 20 a 24 anys en els homes (37,43 casos per 100.000) i el de 25 a 34 anys en dones (4,51 casos per 100.000).