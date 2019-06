Ricomà (ERC), alcalde de Tarragona amb els vots de JxCat, ECP i CUP

El candidat d'ERC per Tarragona, Pau Ricomà, ha estat investit aquest juny 15 alcalde de la ciutat amb els vots dels regidors d'ERC (7), JxCat (3), la CUP (2) i ECP (2) -amb aquesta última formació, Ricomà va tancar divendres un acord de govern-.





El candidat socialista i fins ara alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha sumat set vots; el candidat de Cs, Rubén Viñuales, ha obtingut quatre suports, mentre que el popular José Luís Martín García s'ha quedat amb dos.









La investidura de Ricomà posa fi als 12 anys de mandat de Ballesteros, que va encapçalar la llista més votada en les eleccions però va empatar a set regidors amb ERC.





En el seu primer discurs com a alcalde, Ricomà ha agraït a ECP, CUP i JxCat que hagin fet possible "el canvi a Tarragona", i ha estès la mà a les altres formacions per treballar més enllà de les discrepàncies ideològiques.





"Per a un nen que jugava amb la pilota entre els bancs de la Rambla i passava les tardes d'estiu saltant per les grades del amfiteatre, ser alcalde de Tarragona és un dels honors més grans que la vida li hagi pogut donar", ha afirmat .





Ricomà ha apel·lat a la convivència en la diversitat - "a les cases de Tarragona es parlen centenars de llengües diferents", ha dit-, per fer de Catalunya una terra d'acollida des del respecte i la cohesió.





Ha defensat recórrer a "les vies polítiques per defensar els problemes polítics" i el judici de l'1-O perquè, al seu entendre, en ell s'ha jutjat l'exercici legítim de drets de representació política.





Ricomà ha promès lleialtat a la Constitució i al Rei per imperatiu legal i complir les obligacions com a alcalde "per un gran amor a Tarragona, a la seva gent ia Catalunya".





INTERVENCIONS I PACTES





En la votació, a mà alçada, ERC ha aconseguit els 14 vots que necessitava per evitar la investidura de Ballesteros, la majoria absoluta dels 27 edils de l'Ajuntament de Tarragona.

La regidora del PSC Sandra Ramos ha agraït a Ballesteros el seu "compromís" amb la ciutat, i s'ha compromès a guardar respecte institucional al nou alcalde ia dialogar amb totes les formacions.





La candidata d'ECP, Carla Aguilar -que ha tancat un acord de govern amb Ricomà amb l'aval de les seves bases-, ha reclamat una Alcaldia "del canvi" que abordi problemes com la violència de gènere i el desenvolupament sostenible de la ciutat.





El regidor de Cs Rubén Viñuales ha lamentat que una dona li hagi insultat mentre entrava al consistori amb les seves filles -segons ell, per ser de CS i ha demanat a Ricomà que sigui "taxatiu" amb aquest tipus d'actes.





El regidor de Junts per Tarragona Dídac Nadal ha demanat treballar pel patrimoni, el petit comerç i l'accés a l'habitatge a la ciutat i alinear Tarragona "amb el problema de país".





La regidora de la CUP Laia Estrada ha recordat a Ricomà que, si li han brindat el seu suport, ha estat per desbancar "a qui ha mal governat Tarragona durant 12 anys" i fer fora la màfia, en les seves paraules.





La regidora del PP Elisa Vedrina ha criticat que s'hagi investit a un alcalde independentista quan el 60% de la població de Tarragona no ho és, ha dit.





Al ple han asisistido el vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, i diversos diputats del Parlament.