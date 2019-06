Colau demanarà tornar a col·locar el llaç groc a la façana de l'Ajuntament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que BComú proposarà a la Junta de Portaveus del consistori tornar a col·locar a la façana de l'Ajuntament el llaç groc de solidaritat amb els polítics independentistes presos.









En el seu discurs aquest dissabte durant la sessió constitutiva de l'Ajuntament de Barcelona, ha justificat que la seva formació el proposarà davant la "excepcionalitat", que afecta els drets i llibertats de tots, no només dels independentistes, segons ha dit.





"Entenem que l'existència de presos polítics és una situació d'excepcionalitat política que no s'ha de normalitzar", ha defensat l'alcaldessa.





RECONEIX A FORN COM REGIDOR DE PLE DRET DE L'AJUNTAMENT





S'ha dirigit directament al regidor de JxCat Quim Forn -present en l'acte com electe però a la presó provisionalment per comprometre a mantenir un "contacte regular" amb ell, malgrat les dificultats, per abordar de temes de ciutat, ha dit.





"Et reconeixem com a regidor de ple dret del consistori", ha destacat, i ha confiat que, amb el seu pas aquest dia per l'Ajuntament i la ciutat de Barcelona, li arribi l'alè de molts barcelonins que li volen lliure, així com a els altres sobiranistes presos.