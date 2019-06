Problemes per a Europa amb el blanqueig de capitals

El blanqueig de diners a Europa ha de finalziar. Des de fa anys aquest motiu és un problema per al continent i no és novetat veure a la televisió notícies sobre això.





Sobretot, després dels Panama Papers, aquella publicació d'un milió de documents del bufet Mossack Fonseca a Panamà, que va destapar l'ús generalitzat de companyies anònimes, comptes 'off-shore' i activitats que apuntaven a una fallida de les normes contra el blanqueig de capitals.





A Europa ha començat a deixar de funcionar alguna cosa en el sistema bancari de tot el continent, tal com destaca 'El Confidencial', encara que especialment en un grup de països del nord i bàltics.





Al febrer de 2018, ABLV Bank, va acabar ficant-se en un embolic i al juny es va aprovar la liquidació del banc. ABLV Bank era el tercer banc més gran de Letònia, i va ser acusat de "institucionalitzar el blanqueig de capitals", de violar sancions imposades contra Corea del Nord i d'utilitzar suborns, així com que la policia va investigar al seu director.





Hi ha molts més casos a Luxemburg, Malta, Països Baixos o Xipre, però també a la resta d'Estats membres de la UE. Entre 2017 i 2018.





A Espanya, a més, també hi ha precedents i exemples, ja que en 2017 es va iniciar una investigació contra la sucursal a Madrid de la filial de Luxemburg del Banc Industrial i Comercial de la Xina i el 2017 el Tribunal Suprem va confirmar una multa d'un milió d'euros contra el Banc Santander per no complir les normes contra el blanqueig de capitals.