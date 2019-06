Fer exercici varia en els seus efectes segons l'hora del dia

L'efecte de l'exercici pot diferir segons l'hora del dia en què es realitza, tal com destaquen investigadors de la Universitat de Copenhaguen, que han realitzat un estudi amb ratolins on demostren les variables dels efectes que provoca l'esport o l'exercici en les diferents hores.





Fer exercici al matí augmenta la resposta metabòlica en el múscul esquelètic mentre que a la tarda o nit augmenta la despesa d'energia durant un període prolongat de temps.





És àmpliament conegut l'important que és un ritme circadià saludable. Dormir molt poc pot tenir greus conseqüències per a la salut. Però els investigadors encara estan fent nous descobriments que confirmen que el rellotge circadià del cos afecta la nostra salut.





"Sembla que hi ha diferències força significatives entre l'efecte de l'exercici realitzat en el matí ia la nit, i aquestes diferències probablement estan controlades pel rellotge circadià del cos -explica el professor Associat Jonas Thue Treebak del Centre d'Investigacions Metabòliques Bàsiques de la Fundació Novo Nordisk -.





L'exercici matutí inicia programes genètics en les cèl·lules musculars, fent-los més efectius i més capaços de metabolitzar el sucre i el greix. L'exercici nocturn, d'altra banda, augmenta la despesa d'energia de tot el cos durant un període prolongat de temps ".





Els investigadors han mesurat una sèrie d'efectes en les cèl·lules musculars, inclosa la resposta transcripcional i els efectes sobre els metabòlits. Els resultats mostren que les respostes són molt més forts en les dues àrees després de l'exercici del matí i que és probable que això estigui controlat per un mecanisme central que involucri la proteïna HIF1-alfa, que regula directament el rellotge circadià del cos.





L'exercici matutí sembla augmentar la capacitat de les cèl·lules musculars per metabolitzar el sucre i el greix, i aquest tipus d'efecte interessa als investigadors en relació amb les persones amb sobrepès greu i diabetis tipus 2.





D'altra banda, els resultats també mostren que l'exercici a la nit augmenta la despesa d'energia en les hores posteriors a l'exercici. Per tant, els investigadors no poden necessàriament concloure que l'exercici sigui millor al matí que a la nit, subratlla Jonas Thue Treebak.





"Sobre aquesta base no podem dir amb certesa quin és el millor exercici, si al matí o a la tarda. En aquest punt, només podem concloure que els efectes dels dos semblen diferir, i certament hem de treballar més per determinar els mecanismes potencials per als efectes beneficiosos de l'entrenament amb exercicis realitzat en aquests dos punts temporals. Estem ansiosos per ampliar aquests estudis als éssers humans per identificar si l'exercici programat pot usar-se com una estratègia de tractament per a les persones amb malalties metabòliques ", explica.