Enric Millo reconeix que els resultats del PP de Girona "no van ser bons"

El líder provincial del PP a Girona i secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, Enric Millo, ha admès que els resultats en els comicis municipals a Girona no van ser bons, tot i que reivindica la feina que han fet els candidats populars.









"No van ser uns resultats bons. No van ser ni els esperats, ni els estimats i, lamentablement, no reflecteixen ni la feina feta durant quatre anys pels nostres regidors ni el treball fet durant la precampanya i la campanya", ha explicat a Sant Feliu de Guíxols, en un discurs davant el Comitè Executiu del PP de Girona.





Millo ha assenyalat que el problema va ser que el 26 de maig "no es va votar en clau municipal ni valorant els projectes de ciutat, sinó que es va votar en clau general", i ha conclòs que això va perjudicar als populars gironins.





"També ens ha perjudicat la presentació, en municipis importants, de noves opcions polítiques i la mobilització del vot independentista", ha remarcat.





EL PP DE GIRONA NO ESTÀ EN RISC DE DESAPARICIÓ





Millo ha demanat a tots els membres del PP de Girona que, malgrat les adversitats, segueixin treballant pels seus pobles i ciutats i per la seva gent, tot i que des d'alguns punts ho hagin de fer "des d'una posició diferent com és des de fora dels ajuntaments ".





Ha negat que el PP estigui en risc de desaparició a Girona, malgrat que "a alguns els agradaria molt", i ha assegurat que ja treballen des del 27 de maig per recuperar la representació perduda en localitats com Girona, Blanes, Figueres, Lloret de Mar o Platja d'Aro i per ampliar l'assolida en llocs com Puigcerdà, Calonge, Roses i Urús.





"Som un partit que ens preocupem de les necessitats dels veïns i veïnes sempre, i no en funció de si es té o no un càrrec electe", ha resumit el dirigent popular.





Ha situat el PP com l'únic partit polític que sempre planta cara a l'independentisme i defensa la Constitució, l'Estat de Dret i la democràcia, i ha carregat contra aquelles formacions "que fan de la seva ambigüitat i el seu oportunisme el pa de cada dia de la seva actuació política ".