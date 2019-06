Junqueras presenta un recurs davant del TS per recollir l'acta d'eurodiputat

La defensa del president d'ERC, Oriol Junqueras, ha presentat aquest diumenge un recurs de súplica davant el Tribunal Suprem (TS) en què reclama que se li deixi anar aquest dilluns al Congrés per poder recollir l'acta d'eurodiputat, cosa que el mateix tribunal li va denegar el divendres.









El recurs al·lega que impedir la seva sortida de la presó de Soto del Real per jurar o prometre el càrrec davant la Junta Electoral Central (JEC) suposa una vulneració dels seus drets fonamentals com "el dret a ser elegit i a exercir sense pertorbacions les tasques de representació política ".





La defensa del líder republicà també apel·la al dret comunitari per aconseguir el seu propòsit: "No existeix norma de dret de la Unió que condicioni l'obtenció de la condició d'eurodiputat a tràmit algun, més enllà de la proclamació ja efectuada", argumenta.





Recorda que Junqueras va poder concórrer a les eleccions europees sense cap obstacle i conclou: "Quin sentit tindria la participació del meu mandant en les eleccions i el vot ciutadà si no pot ni tan sols atendre el primer tràmit establert en la seva condició de parlamentari electe?", explica recurs, que va signat per Andreu Van den Eynde.



Van den Eynde afirma que la "immunitat parlamentària europea opera ja respecte a Junqueras des del moment de la seva proclamació", per la qual cosa no poder recollir l'acta seria un bloqueig o impedimiento a aquesta immunitat.



El recurs apella a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i assegura que només es podria limitar l'accés de Junqueras a l'acta d'eurodiputat si aquestes limitacions haguessin estat "previstes en una llei prèvia", i això no ha succeït, allega.



QÜESTIÓ PREJUDICIAL



El lletrat de Junqueras sollicita que, si després d'aquest recurs el Suprem continua tenint dubtes sobre si pot recollir l'acta, plantegi davant el TJUE diverses "qüestions prejudicials per a garantir una aplicació uniforme del Dret de la Unió Europea en tot el territori de la Unió.



Entre les qüestions prejudicials que sollicita, la defensa de Junqueras vol que es pregunti al TJUE si suposa una violació dels drets del republicà que no se li permeti exercir d'eurodiputat havent-hi un informe del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU que reclama la seva posada en llibertat immediata.