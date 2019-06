Un dissabte d'alcaldes i alcaldesses amb algunes sorpreses

Aquest passat dissabte l'atenció informativa i part de la ciutadana estava posada en la constitució dels ajuntaments després de les últimes eleccions del 26M. Mentre que en la majoria dels ens locals estava clar quin partit o coalició anava a governar els pròxims quatre anys, en altres fins hores abans seguien els dubtes i els acords estaven en l'aire.









Els ajuntaments de Lleida i Tarragona han deixat de tenir governs socialistes. A Girona fa ja uns quants que tampoc governen. Els bons resultats aconseguits pel PSC, sobretot a l'àrea metropolitana i Barcelona ciutat, on ha doblat el nombre de regidors, amb pactes de govern amb els Comuns inclosos, són significatius.





El PP ha tornat a guanyar les eleccions a Castelldefels i Badalona, però s'ha quedat a l'oposició pels pactes de les diferents formacions. El cas més significatiu ha estat el de Badalona on fins la nit anterior tot semblava indicar que García Albiol recuperaria l'alcaldia. No ha estat així. Els socialistes no li han tornat el favor al popular en no donar suport amb els seus vots al candidat, gest que ha molestat García Albiol, qui en el seu dia va facilitar als socialistes fer-se amb el bastó de comandament de l'ajuntament. En política, la gratitud no té cabuda. "L'agraïment és la part principal d'un home de bé", deia Francisco de Quevedo, encara que els homes o les persones de bé han quedat passades de moda i ja gairebé ningú es recorda del que significa.





La constitució de l'ajuntament de la capital de Catalunya era l'obscur objecte de desig dels independentistes, especialment dels republicans i el seu cap de llista, Ernest Maragall, el cognom li ha fet guanyar les eleccions, però no prou com per culminar la seva carrera política com a alcalde, el seu màxim somni. L'ambició i la revenja contra els seus excompanys socialistes han estat males conselleres. En política, els errors se solen pagar molt cars.





Després del fracàs, Ernest Maragall hauria de fer un pas enrere i deixar el seu lloc a una altra persona de la llista, que faci d'oposició, que treballi amb il·lusió, amplitud de mires i sense "enemics" irreconciliables.





Si haguéssim de destacar un discurs dels portaveus/caps de llista del nou consistori, seria el de Manuel Valls, persona amb experiència de govern, idees molt clares, polític de talla que ha donat tres vots necessaris a Colau dels regidors que no estan afiliats a Ciutadans: Celestino Corbacho, Eva Parera i ell mateix. Ho ha fet per impedir que l'independentisme es fes també amb l'ajuntament de Barcelona, amb les finalitats que el mateix Maragall ha manifestat al llarg de la campanya: "l'emancipació de Catalunya i el dret d'autodeterminació". Amb aquestes afirmacions, la decisió de Valls estava presa des del primer minut que es van conèixer els resultats, tot i que Albert Rivera i part de la seva executiva no hi estiguin d'acord amb la decisió.





La nova alcaldessa, ambigua en el seu discurs, ha dit que posarà a votació la decisió de tornar a col·locar el llaç groc al balcó de l'ajuntament. Alguns diuen que ha de ser com a agraïment a la generositat dels vots de Valls. Una polèmica innecessària en el seu discurs. Això vol dir que pot haver estat un gest de complicitat a alguns dels independentistes que tenen dins del seu partit. Si no és així, el PSC tindrà més d'un problema.





Ara el que toca és esperar com queda repartit el cartipàs entre Colau i Collboni i si la Diputació de Barcelona, contrapès polític i econòmic molt important estarà presidit per algun/a socialista. El mateix passa amb el repartiment de càrrecs en l'AMB, on els socialistes han tornat a recuperar pes i volen transformar-lo en poder. "El poder és com un violí. Es pren amb l'esquerra i es toca amb la dreta", solia dir el periodista i escriptor uruguaià Eduardo Galeano.