Errejón tempteja constituir una plataforma nacional amb marques locals

Íñigo Errejón tempteja constituir una plataforma nacional amb diverses marques locals que van abandonar Podem en les últimes eleccions, entre elles Compromís.









El candidat de Més Madrid a la Comunitat de Madrid sospesa enfortir el pas a la política nacional amb un projecte diferent al de la formació morada, de la qual fins fa uns mesos era número dos i un dels fundadors.





Fonts coneixedores de les negociacions sostenen que Errejón no té presses, però sí que té com a objectiu fer-se més fort i per això considera que pot fer-se amb una part de l'electorat del PSOE i de Podem.





Abans de les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig, Errejón havia sospesat aquesta possibilitat i, després dels comicis, confia en anar guanyant adeptes.





Per això, busca reunir-se amb marques locals que fa quatre anys eren amb Podem i que ara han optat per distanciar-se dels de Pablo Iglesias.





La setmana passada ja hi va haver reunions en aquest sentit a Madrid. De cara als propers mesos, Errejón confia en un acostament amb la coalició valenciana Compromís de Mònica Oltra.





Precisament des de l'entorn d'Oltra asseguren que estan disposats a parlar i escoltar les propostes, per després analitzar-les i prendre una decisió.





Segons les previsions, un cop es formin tots els governs, serà el moment d'intensificar aquests contactes.