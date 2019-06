La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat aquest dilluns una acta notarial que l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, li pretenia lliurar amb l'acatament "per imperatiu legal" de l'expresident català i del seu conseller Toni Comín.









Boye s'ha desplaçat fins al Registre de la JEC acompanyat d'un procurador amb la intenció de lliurar aquests papers al president de la JEC, Segundo Menéndez, aprofitant que l'organisme arbitral havia citat aquest dilluns als 54 eurodiputats electes per a prometre o jurar la Constitució, un tràmit imprescindible per a poder recollir l'acta que els obri les portes del Parlament Europeu.





No obstant això, una funcionària de l'òrgan arbitral li ho ha negat i li ha comminat a portar els papers al Registre de la Junta Electoral "sense ni tan sols haver-los-hi mirat", segons ha denunciat el propi lletrat de Puigdemont en declaracions als periodistes.





Segons ha explicat, es tracta de sengles actes notarials en els quals tant Carles Puigdemont com Toni Comín acaten la Constitució davant notari i "per imperatiu legal". Boye ha afegit que és una acta "fefaent" prestada "fa uns dies" davant una "autoritat vàlida" de Bèlgica.





Al seu parer, amb aquest escrit davant l'autoritat belga "el tràmit està complert" i creu un error la decisió de la JEC de no acceptar-lo aquest mateix dilluns. "Una de dues: o no té pensat complir la Llei o entén que nosaltres ja hem complert amb l'acte de venir", sosté.





Segons l'advocat, amb la inclusió dels noms de Puigdemont i Comín en l'acta de la proclamació de resultats de les europees, els seus defensats ja són eurodiputats i ara l'assumpte és un tema de "legalitat europea".





És més, Boye ha assegurat que, al marge de la posició final de la JEC, tant Puigdemont com Comín acudiran el pròxim 2 de juliol a la sessió constitutiva del nou Parlament Europeu.





En tot cas, el lletrat de Puigdemont no ha descartat portar a la Junta Electoral aquest assumpte davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, encara que ha dit esperar que davant aquest assumpte "prevalgui la sensatesa".





"En el fons no els interessava que ells (Puigdemont i Comín) prestessin jurament, sinó simplement detenir-los i ingressar-los a la presó per a fer el mateix que han fet amb (Oriol) Junqueras, que és vulnerar la seva immunitat com a europarlamentaris", ha asseverat.