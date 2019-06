Eurodiputats de Bildu i ERC prometen el càrrec pels "presos polítics"

Eurodiputats electes de Ara Repúbliques, la coalició que va liderar Oriol Junqueras i que va unir a ERC, Bildu i BNG en les passades eleccions del 26 de maig, han promès aquest dilluns la Constitució "per imperatiu legal", per "la república" i per "la llibertat dels presos polítics". La Junta Electoral Central, que els ha pres jurament, decidirà si aquestes fórmules són vàlides per accedir al càrrec.





La JEC ha convocat aquest dilluns al Congrés als 54 eurodiputats elegits en els comicis del 26 de maig per procedir a l'acte de promesa o jurament de la Constitució, un tràmit imprescindible per poder rebre l'acta que els permeti accedir al Parlament d'Estrasburg.





El vicepresident de la JEC, Eduardo Calvo Rojas, ha obert la sessió pública advertint als electes que la seva promesa o jurament havia de ser "clar i incondicionat", tal com estableix la llei i la doctrina del Tribunal Constitució.





A partir d'aquí, ha anat nomenant els eurodiputats electes i majoritàriament s'han limitat al tradicional "juro" o "prometo", sense afegir cap afegitó.





Però altres han decidit introduir afegits per justificar l'acte d'acatament i no només han fet servir aquell "per imperatiu legal" que va introduir Herri Batasuna, sinó més expressions, com ja va passar en les sessions constitutives del Congrés i del Senat.













Pernando Barrena, de Bildu, ha promès "per imperatiu legal" i "fins a la consecució de la república basca", mentre que Diana Ribas, d'ERC, ho ha fet "per la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats".





La JEC ha acceptat totes les fórmules d'acatament de la Constitució utilitzades aquest dilluns pels eurodiputats electes, fins i tot aquelles en les quals s'esmentava a "la república" i "els presos polítics i els exiliats".